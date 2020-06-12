По данным оперативного штаба на утро 12 июня в Новосибирской области 188 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов по коронавируса. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 55 лет и женщина 58 лет. За сутки выявлено 109 новых случаев COVID-19.

Всего в регионе зарегистрировано 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них – 278 детей. 1907 пациентов выздоровели, 50 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 654.

Всего в Новосибирской области сделано 149 028 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 934 жителя региона, 21 578 человек сняты с наблюдения.

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