Заметно обновив лица партии и содержание избирательной кампании в Новосибирске, «Справедливая Россия» надеется расширить свой электорат и привлечь значительное количество протестных голосов на предстоящих осенью региональных выборах.

Окончательный список кандидатов «Справедливой России» на предстоящих выборах в региональный парламент будет утвержден на партийной конференции. По сведениям «Континента Сибирь», в состав первой тройки партии войдут руководитель регионального отделения партии Анатолий Кубанов, депутат Законодательного собрания, директор по развитию компании «Вира-Строй» Александр Аксёненко и известный сельхозпроизводитель Александр Тепляков.

Близкие к «СР» эксперты считают, что такое обновление партии и продуманное содержание кампании позволит «справедливороссам» аккумулировать значительное количество протестных голосов.

О том, что генеральный директор Новосибирской продовольственной корпорации, председатель общественного совета министерства сельского хозяйства Новосибирской области Александр Тепляков войдет в список «Справедливой России» на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, стало известно на прошлой неделе. В пресс-релизе, опубликованном на сайте партии, сказано, что партийный проект «Человек против системы» оказался близок Александру Теплякову, и в том числе по этой причине он согласился участвовать в выборах от «справедливороссов».

«Когда речь идет об интересах людей, я становлюсь бескомпромиссным: жители сельских территорий должны получать достойную зарплату, иметь комфортные условия быта, доступ к качественному медицинскому обслуживанию, образованию детей, ездить по нормальным дорогам. Село должно быть местом для комфортной жизни. С этой позицией я и планирую участвовать в проекте», — приводятся слова Теплякова в сообщении партии.

Напомним, ранее «Справедливая Россия» представила в регионе проект «Человек против системы», совмещающий кадровый конкурс для будущих кандидатов со сбором программ и формированием программы партии. В рамках проекта желающие могут выдвинуться на выборы через упрощенную систему регистрации и своим участием менять работу власти, контролируя чиновников и выступая с инициативами.

Как демонстрирует список лидеров партии, у «Справедливой России» есть несколько важных слагаемых для успешного проведения кампании. Список возглавляют авторитетные региональные лидеры, представляющие разные отрасли. Опрошенные «КС» эксперты говорят, что у партии достаточно ресурсов для проведения эффективной и содержательной кампании. Оппозиционность «Справедливой России», по их мнению, не только выражает назревший общественный протест, но и предлагает рецепт решения назревших проблем через изменение власти, настоящее народное представительство.

Директор «Института политики и технологий» Татьяна Косачева констатирует, что «справедливороссы» основательно подготовились к предстоящим выборам, собрав в первую тройку партсписка ресурсных кандидатов из разных сфер деятельности.

«Тепляков — это голос сельских жителей. Он прекрасно понимает проблемы, которые нужно решать в районах области. Аксёненко — успешный управленец и застройщик, разбирающийся в градостроительной политике. Кубанов в этой тройке самый опытный политик с бэкграундом законотворческой деятельности. Их ресурсность будет работать на то, чтобы электоральный сигнал партии дошел до большей части новосибирских избирателей», — считает Татьяна Косачева.

Политтехнолог, руководитель «Алтайского центра политконсалтинга» Константин Лукин уверен, что у «справедливороссов» в Новосибирской области есть все шансы замкнуть на себя протестные голоса.

«Уровень жизни людей падает, а протестные настроения растут. Естественно, народ назначит кого-то виновным за свои низкие доходы, за ситуацию с коронавирусом в регионе, за грязные новосибирские улицы и прочие беды. Пару лет назад КПРФ совершила ошибку, заключив пакт с «партией власти», в Новосибирске коммунистов перестали воспринимать как оппозицию. Коммунисты теперь союзники власти с соглашательской позицией — именно так они воспринимаются. Да, на федеральном уровне звучат протестные заявления. Но в Новосибирске мэр-коммунист прекрасно взаимодействует с губернатором-«единороссом». Шансы у несистемной оппозиции, «Коалиции Новосибирск» невысоки по двум причинам. Сначала предстоит собрать подписи, чтобы пройти муниципальный фильтр. С учетом последних изменений в избирательном законодательстве сделать это будет непросто. А после регистрации им предстоит не только заниматься критикой власти, но и сформировать предложения для жителей. Программа в повестке оппозиции всегда слабое место. В итоге «справедливороссам» с их центровым слоганом и проектом «Человек против системы» вполне реально замкнуть на себе протестные голоса. Важно лишь усилить сигнал о проекте в районах области», — подытожил Константин Лукин.

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