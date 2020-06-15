Масштабный инвестиционный проект по вводу в эксплуатацию сепараторной установки завершился в АО «Искитимцемент». Теперь, продолжая следовать главным принципам клиентоориентированности, компания начала поставлять на рынок сепарированный цемент.

Сепаратор фирмы Christian Pfeiffer с рукавным фильтром Scheuch установлен на цементной мельнице № 6 в цехе «Помол». Инвестиции компании в новую установку составили более 270 млн рублей. Благодаря реализации проекта на заводе удалось наладить производство сепарированного цемента, который отличается повышенными характеристиками прочности и равномерности гранулометрического состава — то, в чем давно нуждались крупные строительные компании — производители железобетонных изделий.

Как рассказал журналистам управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун, подготовка к установке сепаратора началась еще два года назад с сооружения пристройки к основному цеху завода.

«Чуть больше года ушло на строительство нового здания. В ноябре 2019-го оборудование было смонтировано и готово к пуску, но требовалась еще замена редуктора цементной мельницы № 6. Это был уникальный советский редуктор, один из последних могикан, но, к сожалению, уже отслуживший свой век. В марте приступили к пусконаладочным работам на сепараторе, и к 9 мая он заработал на полную мощность», — рассказал о подготовительных работах Владимир Скакун.

После установки сепаратора шаровая мельница работает в замкнутом цикле. После помола легкие частицы отделяются сепаратором, подхватываются воздушным потоком и переносятся в фильтр, где улавливаются и направляются в цементные силосы, из которых отгружаются потребителям. Оставшиеся грубые частицы вновь поступают в мельницу на домол.

Таким образом, цемент проходит через мельницу до 2–3 раз, пока не происходит его полное измельчение. Это обеспечивает ровный гранулометрический состав готового цемента. Управление сепаратором осуществляется дистанционно: оператор следит за работой установки по мониторам и запускает оборудование одним кликом компьютерной мыши. Работа ведется круглосуточно.

«Мы получаем продукт стабильного качества по прочностным и гранулометрическим характеристикам, которые влияют на приготовление бетона. Это очень важно для потребителей, особенно производителей железобетонных изделий, которые работают по принципу конвейера. Один раз настроив технологический процесс, они абсолютно уверены в том, что цемент не будет иметь каких-то отклонений, будет идти с ровными показателями, что отразится на качестве готового продукта в лучшую сторону», — уточнил Владимир Скакун.

Еще одно преимущество сепарированного цемента — его температура на момент отгрузки. Она не превышает 50 градусов и позволяет использовать цемент сразу после производства и доставки потребителю. В конечном итоге потребители сепарированного цемента получают экономию за счет уменьшения ввода цемента.

За качеством получаемого цемента строго следят специалисты лаборатории. При помощи гранулометра здесь проводят гранулометрический анализ методом лазерной дифракции. Более того, на основании полученных результатов корректируется работа основного оборудования для достижения заданных параметров готовой продукции.

«Контроль качества осуществляется ежечасно. При этом по просьбе заказчика свойства цемента можно менять — увеличивать в нем долю фракции нужной тонкости помола и в нужном объеме: от 5 до 80 микрон», — рассказал подробности о работе лаборатории директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин.

АО «Искитимцемент» удалось с вводом в эксплуатацию сепаратора снизить энергозатраты и повысить производительность оборудования. Параллельно с установкой сепаратора на заводе произошла замена оборудования для очистки воздуха. В результате этого выбросы в атмосферу от данного источника сократились более чем в 10 раз!

На сегодня завод произвел уже 45 тысяч тонн сепарированного цемента. До конца года здесь планируют выпустить еще 450–480 тысяч тонн такой продукции. Общая мощность установки составляет 600 тысяч тонн в год. При этом АО «Искитимцемент» продолжает выпуск общестроительных цементов открытым способом еще на пяти мельницах.

22 мая в АО «Искитимцемент» состоялось знаковое событие — отгрузка 110-миллионной тонны цемента со дня основания завода. «Юбилейная» тонна, произведенная методом сепарирования, была отправлена на строительство Ледового дворца спорта в Новосибирске. Среди других крупных инфраструктурных проектов, для которых сегодня поставляют цемент, — строительство четвертого моста через реку Обь, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево. Реклама

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