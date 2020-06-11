Назначена дата выборов в Законодательное собрание Новосибирской области

11 июня на сессии Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) парламентарии назначили дату выборов, утвердили новые меры поддержки многодетных семей, приняли закон о волонтерстве и внесли изменения в порядок заготовки древесины.

Как сообщил председатель регионального парламента Андрей Шимкив, днем голосования на выборах в Законодательное собрание является второе воскресенье сентября того года, в котором истекает срок полномочий созыва. В соответствии с этим, дату выборов назначили на 13 сентября.

«Сегодня мы объявили старт избирательной кампании, — заявил Андрей Шимкив. — Выборы у нас всегда конкурентные, всегда честные. Надеюсь, что, несмотря на коронавирус, кампания пройдет успешно, и в сентябре новый созыв Законодательного собрания приступит к работе». Спикер регионального парламента связывает результат предстоящих выборов с итогами уходящего — шестого — созыва. «Одна из важных и показательных цифр — за последние пять лет исполнение наказов избирателей выросло в объемах финансирования с 24 миллиардов рублей до 42», — отметил Андрей Шимкив.

Особое внимание депутаты уделили вопросу поддержки семей с детьми, что особенно важно в сложной экономической ситуации, возникшей в связи с эпидемией коронавируса.

«Эта работа уже ведется, — подчеркнул председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — С 1 июня получили поддержку уже более 20 тысяч семей с детьми от трех до семи лет. Это более 39 тысяч человек. Выплаты начисляются с 1 января. Мы оказываем помощь всем, кто потерял работу с марта, таких получателей у нас более 7 тысяч. 277 тысяч человек получают выплаты на детей до трех лет».

Депутаты во втором чтении приняли законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области».

По словам Игоря Гришунина, суть принятой поправки состоит в том, что семьи, используя материнский капитал на покупку жилья, получают банковскую гарантию. Это страховка на тот случай, если застройщик обанкротится. Тогда семьям компенсируют произведенные выплаты, и они смогут заключить новый договор.

Еще один острый вопрос, который уже не раз обсуждался на заседаниях комитетов и рабочих групп, — контроль за целевым использованием льготной древесины.

Статьей 2 Закона 130-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» установлено, что для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства жители однократно могут получить до 100 кубических метров деловой древесины; для ремонта индивидуального жилого дома, квартир в двухквартирных жилых домах — до 30 кубических метров деловой древесины в расчете на 10 лет на один объект.

На сегодня предусмотренной законом мерой поддержки воспользовались около 2500 жителей области. При этом, по убеждению Андрея Шимкива, не менее 70–80% древесины, как и дрова, отпускаемые селянам по льготным ценам, перепродаются на черном рынке. Проблема в том, что прежде у региональных властей не было полномочий контролировать использование древесины.

«При подготовке этого законопроекта на первом месте у нас была забота о сохранении лесов и их целевом использовании, — отметил председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям ЗС Новосибирской области Олег Подойма. — После длительного обсуждения на уровне правительства и Законодательного собрания создавались рабочие группы. В результате прокуратура вышла с инициативой наделить областное правительство дополнительными полномочиями. Сейчас мы обязываем правительство разработать порядок контроля за использованием льготной древесины. Этот вопрос вызвал много нареканий, у нас очень большая очередь, в основном потому, что есть нецелевое использование древесины. Кроме того, несколько месяцев назад мы приняли законопроект, который позволяет правительству создавать дополнительные пункты контроля за использованием древесины. Комплекс этих мер позволит правильно проводить все мероприятия в лесу».

По словам Олега Подоймы, уполномоченным органом, скорее всего, будет назначено министерство природных ресурсов и экологии. Порядок контроля правительство должно разработать в течение полутора-двух месяцев.

«Тема заготовки древесины, «черных лесорубов», всегда на повестке, — подчеркнул Андрей Шимкив. — Вопросы были и по валежнику, доходили и до того, что запрещалось заходить в леса. Принимается очень много законодательных актов на федеральном уровне, мы приводим областное законодательство в соответствии с ними, вводим свои нормативы. Задача — чтобы население как можно меньше сталкивалось с проблемами при заготовке древесины».

Во втором чтении депутаты приняли закон Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере добровольчества (волонтерства)».

В текущей ситуации деятельность волонтерских организаций приобретает все большее значение.

«Наш региональный закон не только даст серьезную оценку заслугам волонтеров, но и обеспечит системную поддержку волонтерским проектам, которые решают различные проблемы в социальной жизни общества, — заявил заместитель председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике ЗС Новосибирской области Евгений Подгорный. — Волонтерское движение очень важно, нужно и востребовано у нас в регионе. Считаю, что этот закон даст толчок в популяризации и привлечении новых людей в добровольчество».

Депутаты намерены и в дальнейшем всемерно способствовать развитию волонтерского движения в Новосибирской области.

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