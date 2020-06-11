В Новосибирске прошла инвентаризация имущества «Клиники НИИТО». Всё медицинское оборудование было передано на ответственное хранение Новосибирскому НИИТО. При этом в федеральном центре гарантировали, что не оставят без работы врачей клиники и не бросят пациентов, находящихся здесь в данный момент на лечении.
В четверг, 11 июня, инвентаризационная комиссия в составе представителей следствия, ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России и АНО «Клиника НИИТО» осмотрела и оценила исправность оборудования клиники, а затем передала его ФГБУ «ННИИТО» на ответственное хранение.
Процесс передачи оборудования привлек внимание не только СМИ, но и самих сотрудников, а также пациентов «Клиники НИИТО», которые высказали обеспокоенность своей дальнейшей судьбой. Отвечая на вопросы журналистов, администрация федерального института гарантировала, что учреждение продолжить оказывать медпомощь в полном объеме, а также обеспечит трудоустройство врачей, лишившихся работы.
«Руководство ФГБУ, конечно же, не собирается бросать пациентов АНО “Клиника НИИТО” и позаботится о том, чтобы медицинская помощь была им оказана в полном объёме в соответствии с ранее оговорёнными условиями. То же самое касается коллектива автономной некоммерческой организации — мы уже не раз говорили и повторим снова, что медицинский и обеспечивающий состав АНО, а это сотни человек, разумеется, не останутся на улице. Кадровая служба Новосибирского НИИТО ведёт активную работу по переводу желающих сотрудников в ФГБУ — им предложены достойные условия труда, процесс продолжается», — комментирует заместитель директора развития ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Елена Тоцкая.
Руководство института подчеркнуло, что всегда готово к диалогу с пациентами и медперсоналом АНО «Клиника НИИТО».
«Мы понимаем, что сейчас — время не самых простых перемен для коллектива, значительная часть которого работает в клинике годами. Со своей стороны, мы можем гарантировать трудоустройство персонала, чтобы он продолжал заниматься главным делом — оказывать высококвалифицированную и остро востребованную помощь пациентам», — добавляет главный врач Новосибирского НИИТО Елена Губина.
Напомним, 9 июня состоялось собрание учредителей АНО «Клиника НИИТО», на котором временно исполняющим обязанности директора клиники для соблюдения процессуальных норм назначен Андрей Башаров вместо ушедшей на больничный Оксаны Шелякиной.