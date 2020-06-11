В Новосибирске проводят масштабную реконструкцию линии электроснабжения в Октябрьском районе. Она позволит гарантировать бесперебойную подачу электричества в быстро растущий жилой массив «Восточный». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично проконтролировал ход работ и соблюдение мер безопасности.

В городе приступили к замене электросетей, которые уже не справляются с нагрузкой от растущих микрорайонов мегаполиса. 10 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал работу подрядной организации на улице Доватора. Здесь проводят замену устаревшей линии электропередачи, которая питает МЖК «Восточный». В течение последнего года жители микрорайона сталкивались с неоднократным отключением электричества из-за аварий на обветшавших электросетях.

«Речь идет не просто о ремонте, а о масштабной реконструкции электролинии, которая запитывает весь микрорайон. Изначально она была рассчитана на свои задачи. Но время идет, микрорайон очень вырос. Новая линия, которая прокладывается, имеет в два раза больше мощности и, таким образом, создает определенный задел для развития Октябрьского района», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Кроме того, как отметил градоначальник, 12 лет назад линия была уложена с отклонениями от требований. Рядом с электрокабелем проходили тепловые коммуникации, которые создавали вокруг влажную среду. Поэтому при случавшихся авариях на тепловых сетях из строя выходил и электрокабель. В 2019 году из-за таких повреждений потребители МЖК «Восточный» дважды отключались от электроснабжения.

Кроме того, все насосные станции в МЖК, питавшиеся электричеством от этой линии, выходили из строя при любой неисправности электролинии. Особенно высока опасность подобного была в зимний период, когда потребители могли на долгое время лишиться и света, и горячей воды.

В прошлом году МУП «Электросеть» выполнило проект замены кабельных линий. Новая электролиния будет обеспечивать электричеством 39 многоэтажных домов, школу, садик и другие учреждения от улицы Лазурной до улицы Высоцкого. Строительно-монтажные работы начались подрядной организацией 15 мая этого года. Закончить прокладку нового кабеля планируется к 1 сентября. Однако подрядчик допускает окончание работ раньше срока.

«Планируем завершить к середине августа, чтобы дети без проблем могли пойти в школу. На сегодня мы провели одну третью часть работ. Сейчас старый кабель пролегает вблизи водоема за ТЦ «Континент». Новый же кабель пройдет от подстанции на улице Бориса Богаткова, вдоль трамвайных путей по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской. Такое расположение значительно облегчит обслуживание линии в дальнейшем. В случае аварий к ней можно будет легко подобраться, разогреть — если это зима — и установить место повреждения в кратчайшее время», — рассказал представитель подрядной организации Алексей Белоусов.

По словам подрядчика, жители практически никак ощутят проводимые работы — электричество будет подаваться исправно. В будущем при возникновении короткого замыкания на одном из кабелей все функции продолжит выполнять второй, защищенный значительным расстоянием. В случае же одновременного повреждения обоих кабелей, как утверждает специалист, возобновить подачу электричества будет возможно в течение нескольких часов, а не суток, как случалось раньше.

Стоит отметить, что электролиния, питающая МЖК «Восточный», сегодня находится на балансе МУП «Электросеть» и передана в аренду предприятию «Региональные электрические сети» (РЭС). Последнее и проводит работы по реконструкции силами подрядной организации. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что для реконструкции линии не используется ни рубля бюджетных средств.

«Ведутся работы нашим предприятием РЭС. Подчеркиваю, не на бюджетные деньги. Это имеет для нас существенное значение. Сметная стоимость проекта была 75 млн рублей. В ходе торгов она была снижена почти до 59 млн. Подрядная организация, проводящая замену сетей, обладает серьезным опытом подобных работ», — рассказал подробности мэр.

Анатолий Локоть напомнил, что муниципалитет берет на баланс брошенные электросети, оставшиеся когда-то от промышленных предприятий. Прекратив свою работу, многие предприятия перестали обслуживать и сети, которые постепенно пришли в неудовлетворительное состояние. Поэтому МУП «Электросеть» принимает брошенные электролинии на свое обслуживание, а получаемый от абонентов тариф направляется на необходимые ремонты.

В текущем году у города есть планы по обновлению и других линий электропередачи. Работы будут проводиться системно по всему Новосибирску. Продолжать их нужно, чтобы исключить возможные аварии и перебои в электроснабжении новосибирцев.

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