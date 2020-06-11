Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале

Эксперты Сбербанка расскажут о финансовой грамотности в цифровой среде на Семейном финансовом фестивале, который пройдет 13–14 июня в режиме онлайн.В этом году в связи с коронавирусом фестиваль состоится в онлайн-формате. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на сайте.

Эксперты Сбербанка расскажут о том, как противодействовать мошенникам, которые используют цифровые технологии и методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к конфиденциальной финансовой информации граждан.

Специалисты банка расскажут, как распознать злоумышленника по телефосоциальнну, отличить мошенническую СМС от настоящей, защитить себя и свои сбережения от преступников, а также не допустить утечку персональных данных в условиях самоизоляции.

Онлайн-трансляции выступлений будут доступны на сайте фестиваля.

Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Всего запланировано провести свыше 50 мероприятий с участием более 80 спикеров.

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