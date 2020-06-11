На состоявшейся 11 июня онлайн-встрече с журналистами мэр Новосибирска рассказал об успешном урегулировании проблемы, связанной с получением разрешений на строительство объектов на приаэродромных территориях. По его словам, механизм решения вопроса найден и уже функционирует на практике.

Напомним, на прошлой неделе «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирске сложилась патовая ситуация с согласованием объектов капстроительства в границах приаэродромных территорий. Зоны вокруг трех аэропортов города не разграничены федеральными службами. Вследствие этого Роспотребнадзор не выдает разрешение на строительство новых и ввод уже построенных объектов. Без заключения надзорных органов свое согласие не выдавала и Росгвардия, которой принадлежат аэродромы. В результате застройщики не могли получить разрешение на строительство около 70 объектов, среди них жилые дома, детские сады и больницы, а уже построенные объекты нельзя было ввести в эксплуатацию.

«Под руководством губернатора Новосибирской области было проведено специальное совещание, в котором участвовали и министерство строительства региона, и наш департамент, заинтересованные лица, надзорные органы, — пояснил Анатолий Локоть. — В результате этих переговоров в конечном итоге мы нащупали механизм решения проблемы, который сегодня существует и был запущен при содействии, в том числе и окружного управления Росгвардии, которое находится на территории Новосибирска. Надеемся, что дальше заминок уже не будет, и мы будем двигаться в направлении по вводу и началу строительства объектов в городе Новосибирске. Это очень важная, хотя и узкопрофессиональная тема, но она касается всех новосибирцев, поскольку речь идет о развитии города».

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» уже писал о том, как решается эта проблема в Новосибирске.

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