Глава Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе 55-й сессии Законодательного собрания региона, в рамках которой была утверждена дата проведения выборов депутатов в региональный парламент. Они пройдут 13 сентября 2020 года в единый общероссийский день голосования.

Андрей Травников выразил уверенность в том, что регион полностью готов и к проведению избирательной кампании, и к проведению единого дня голосования. «Предстоит не только важная техническая, организационная работа – всех участников выборов ждёт и серьёзная политическая работа. В этом году в Новосибирской области пройдёт очень масштабная избирательная кампания – предстоит распределить почти пять тысяч мандатов разных уровней. Перед Новосибирской областью стоят очень серьёзные задачи – мы намерены стать регионом-лидером в Сибири. Кроме того, нам следует быстро и эффективно преодолеть последствия того кризиса, с которым мы столкнулись в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Для выполнения таких серьёзных, важных для всех жителей региона задач необходима консолидация, эффективное взаимодействие, координация действий между разными ветвями и уровнями власти. В последние годы в Новосибирской области уровень этой координации очень высок. Это даёт свой результат и по скорости принятия решений, по качеству решений – на всех уровнях. – отметил Андрей Травников. – Депутаты положительно оценивают тот факт, что мы слышим те чаяния, вопросы и предложения жителей, которые они доносят до нас. Меня полностью устраивает уровень взаимодействия между региональной и муниципальной властью. Надеюсь, что по итогам избирательной кампании, при формировании нового областного парламента, других представительных органов муниципалитетов мы сохраним самые лучшие наработки, обеспечим преемственность во взаимодействии».

Губернатор также добавил, что апробация всех мер санитарной безопасности на избирательных участках будет проведена 1 июля, в день голосования по внесению поправок в конституцию. «Часть наработок – наши, российские. Некоторые подходы коллеги из Центризбиркома учли, исходя из опыта зарубежных стран, где в последние два месяца, в разгар пандемии, были проведены выборы с соблюдением повышенных мер безопасности. Мы обязательно всё это учтём и используем», – подчеркнул глава региона.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил уверенность в том, что предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания пройдут на конкурентной основе, будут честными и открытыми.

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