Анатолий Локоть снова возглавил рейтинг «Медиалогии»

Валерий Иванов
 

Компания «Медиалогия» подготовила очередной медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за май. В первой «тройке» ничего не изменилось — второе место у мэра Иркутска Руслана Болотова, а третье сохранила за собой мэр Омска Оксана Фадина. Верхняя строчка рейтинга осталась за Анатолием Локтем.

Мэр Новосибирска сохранил за собой первое место, набрав в мае 14622,9 баллов и оторвавшись от ближайшего конкурента, мэра Иркутска Руслана Болотова, почти на 5000 баллов. У Фадиной в мае 5503 балла, что снова принесло ей третью строчку рейтинга «Медиалогии».

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в майском рейтинге поднялся на три строчки выше и занял 11-е место списка, набрав 635 баллов.

1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Сибирского федерального округа.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 56 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Период исследования: май 2020 года.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 9.06.2020г.

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Столица субъекта

МедиаИндекс

1

0

ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич

мэр города

Новосибирск

14 622,9

2

0

БОЛОТОВ Руслан Николаевич

мэр города

Иркутск

9 686,0

3

0

ФАДИНА Оксана Николаевна

мэр города

Омск

5 503,0

4

0

ЕРЕМИН Сергей Васильевич

глава города

Красноярск

4 817,0

5

0

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

глава города

Кемерово

3 904,0

6

+1

КЛЯЙН Иван Григорьевич

мэр города

Томск

3 824,0

7

+2

СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы

Иркутск

3 194,0

8

2

ФРАНК Вячеслав Генрихович

глава города

Барнаул

1 565,0

9

-1

ЛЕМИН Алексей Викторович

глава города

Абакан

1 361,0

10

+1

КОРБУТ Владимир Валентинович

председатель городского совета

Омск

715,0

11

+3

АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович

председатель совета депутатов

Новосибирск

635,0

12

0

ПАНОВ Сергей Юрьевич

председатель городской думы

Томск

474,0

13

-3

ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна

председатель совета депутатов

Красноярск

365,0

14

+1

БУЕВИЧ Галина Александровна

председатель городской думы

Барнаул

226,0

15

+5

ТУПИКИН Альберт Юрьевич

председатель совета депутатов

Абакан

121,0

16

0

САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович

мэр города

Кызыл

115,0

17

-4

САФРОНОВА Ольга Александровна

глава администрации

Горно-Алтайск

103,0

18

-1

СЕНЧУРОВ Николай Николаевич

председатель совета депутатов

Кемерово

77,0

19

-1

НЕЧАЕВ Юрий Викторович

глава города-председатель совета депутатов

Горно-Алтайск

58,0

20

-1

КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна

глава города-председатель городского совета

Кызыл

10,0

 

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