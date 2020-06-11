Компания «Медиалогия» подготовила очередной медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за май. В первой «тройке» ничего не изменилось — второе место у мэра Иркутска Руслана Болотова, а третье сохранила за собой мэр Омска Оксана Фадина. Верхняя строчка рейтинга осталась за Анатолием Локтем.
Мэр Новосибирска сохранил за собой первое место, набрав в мае 14622,9 баллов и оторвавшись от ближайшего конкурента, мэра Иркутска Руслана Болотова, почти на 5000 баллов. У Фадиной в мае 5503 балла, что снова принесло ей третью строчку рейтинга «Медиалогии».
Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в майском рейтинге поднялся на три строчки выше и занял 11-е место списка, набрав 635 баллов.
1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Сибирского федерального округа.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 56 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Период исследования: май 2020 года.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 9.06.2020г.
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Столица субъекта
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич
мэр города
|
Новосибирск
|
14 622,9
|
2
|
0
|
БОЛОТОВ Руслан Николаевич
мэр города
|
Иркутск
|
9 686,0
|
3
|
0
|
ФАДИНА Оксана Николаевна
мэр города
|
Омск
|
5 503,0
|
4
|
0
|
ЕРЕМИН Сергей Васильевич
глава города
|
Красноярск
|
4 817,0
|
5
|
0
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
глава города
|
Кемерово
|
3 904,0
|
6
|
+1
|
КЛЯЙН Иван Григорьевич
мэр города
|
Томск
|
3 824,0
|
7
|
+2
|
СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы
|
Иркутск
|
3 194,0
|
8
|
—2
|
ФРАНК Вячеслав Генрихович
глава города
|
Барнаул
|
1 565,0
|
9
|
-1
|
ЛЕМИН Алексей Викторович
глава города
|
Абакан
|
1 361,0
|
10
|
+1
|
КОРБУТ Владимир Валентинович
председатель городского совета
|
Омск
|
715,0
|
11
|
+3
|
АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович
председатель совета депутатов
|
Новосибирск
|
635,0
|
12
|
0
|
ПАНОВ Сергей Юрьевич
председатель городской думы
|
Томск
|
474,0
|
13
|
-3
|
ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна
председатель совета депутатов
|
Красноярск
|
365,0
|
14
|
+1
|
БУЕВИЧ Галина Александровна
председатель городской думы
|
Барнаул
|
226,0
|
15
|
+5
|
ТУПИКИН Альберт Юрьевич
председатель совета депутатов
|
Абакан
|
121,0
|
16
|
0
|
САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович
мэр города
|
Кызыл
|
115,0
|
17
|
-4
|
САФРОНОВА Ольга Александровна
глава администрации
|
Горно-Алтайск
|
103,0
|
18
|
-1
|
СЕНЧУРОВ Николай Николаевич
председатель совета депутатов
|
Кемерово
|
77,0
|
19
|
-1
|
НЕЧАЕВ Юрий Викторович
глава города-председатель совета депутатов
|
Горно-Алтайск
|
58,0
|
20
|
-1
|
КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна
глава города-председатель городского совета
|
Кызыл
|
10,0