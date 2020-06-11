Компания «Медиалогия» подготовила очередной медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за май. В первой «тройке» ничего не изменилось — второе место у мэра Иркутска Руслана Болотова, а третье сохранила за собой мэр Омска Оксана Фадина. Верхняя строчка рейтинга осталась за Анатолием Локтем.

Мэр Новосибирска сохранил за собой первое место, набрав в мае 14622,9 баллов и оторвавшись от ближайшего конкурента, мэра Иркутска Руслана Болотова, почти на 5000 баллов. У Фадиной в мае 5503 балла, что снова принесло ей третью строчку рейтинга «Медиалогии».

Председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев в майском рейтинге поднялся на три строчки выше и занял 11-е место списка, набрав 635 баллов.

1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Сибирского федерального округа.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 56 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: май 2020 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 9.06.2020г.

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс 1 0 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич мэр города Новосибирск 14 622,9 2 0 БОЛОТОВ Руслан Николаевич мэр города Иркутск 9 686,0 3 0 ФАДИНА Оксана Николаевна мэр города Омск 5 503,0 4 0 ЕРЕМИН Сергей Васильевич глава города Красноярск 4 817,0 5 0 СЕРЕДЮК Илья Владимирович глава города Кемерово 3 904,0 6 +1 КЛЯЙН Иван Григорьевич мэр города Томск 3 824,0 7 +2 СТЕКАЧЕВ Евгений Юрьевич председатель городской думы Иркутск 3 194,0 8 —2 ФРАНК Вячеслав Генрихович глава города Барнаул 1 565,0 9 -1 ЛЕМИН Алексей Викторович глава города Абакан 1 361,0 10 +1 КОРБУТ Владимир Валентинович председатель городского совета Омск 715,0 11 +3 АСАНЦЕВ Дмитрий Владимирович председатель совета депутатов Новосибирск 635,0 12 0 ПАНОВ Сергей Юрьевич председатель городской думы Томск 474,0 13 -3 ФИРЮЛИНА Наталия Вячеславовна председатель совета депутатов Красноярск 365,0 14 +1 БУЕВИЧ Галина Александровна председатель городской думы Барнаул 226,0 15 +5 ТУПИКИН Альберт Юрьевич председатель совета депутатов Абакан 121,0 16 0 САГААН-ООЛ Карим Байлак-оолович мэр города Кызыл 115,0 17 -4 САФРОНОВА Ольга Александровна глава администрации Горно-Алтайск 103,0 18 -1 СЕНЧУРОВ Николай Николаевич председатель совета депутатов Кемерово 77,0 19 -1 НЕЧАЕВ Юрий Викторович глава города-председатель совета депутатов Горно-Алтайск 58,0 20 -1 КАЗАНЦЕВА Ирина Владимировна глава города-председатель городского совета Кызыл 10,0

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