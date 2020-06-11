Первый автомобиль-общественная приемная «Единой России» в Новосибирской области начнет курсировать по территории Колыванского, Мошковского и Болотнинского районов.

ЕР в Новосибирской области продолжает перезагрузку форм работы с избирателями. Для этого региональное отделение приобретает автомобили, которые в ближайшее время будут выполнять функцию передвижных общественных приемных партии.

Первый мобильный пункт ЕР, куда граждане смогут обратиться с вопросами, просьбами и наказами, появится на региональном округе № 9, где работает вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции ЕР в областном парламенте Валерий Ильенко. Сейчас готовится график выездов. Разбираться с проблемами гражданам помогут профильные специалисты.

Валерий Ильенко уверен, что формат актуален, особенно для удаленных поселений. «Это принципиально новый подход в работе с обращениями граждан. В автомобиле есть интернет, вмонтирован большой экран телевизора. Здесь можно будет проводить дистанционные консультации, встречи с избирателями», – считает Валерий Ильенко.

По словам первого заместителя секретаря регионального отделения ЕР Андрея Панферова, в ближайшее время в районах области появится несколько таких мобильных приемных. При необходимости они продолжат курсировать по территориям и после избирательной кампании. «Если проблема заявителя решена в короткий срок – это лучшая оценка и характеристика работы общественной приемной. Нам поставлена конкретная задача – решать вопросы на местах оперативно, точно и в срок. Хочу напомним, что именно общественные приёмные – это та самая «первая линия», те партийцы, с которыми жители общаются чаще всего», – уточнил Андрей Панферов.

Руководитель общественной приемной председателя ЕР Дмитрия Медведева в Новосибирской области Елена Тырина подчеркивает, что в период пандемии от граждан поступает больше вопросов социальной направленности. Кроме того, чаще обращаются предприниматели, которых интересуют государственная поддержка малого и среднего бизнеса. «На базе общественной приемной у нас начал работать правозащитный центр. На вопросы горожан продолжают отвечать специалисты – уполномоченные по правам предпринимателей, квалифицированные юристы. Продолжает свою работу волонтерский центр. Он будет функционировать и после отмены режима самоизоляции, потому что острых вопросов у населения, как выяснилось, немало и они требуют решения. Мы готовы реагировать быстро, оперативно и качественно», – говорит Елена Тырина.

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