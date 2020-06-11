Юнус Ислямов стал акционером новосибирского «Сиблитмаша»

Председатель Совета директоров ОАО «Машзавод Труд» Юнус Ислямов вошел в число акционеров ПАО «Сиблитмаш», приобретя 10 % акций предприятия.

Сообщение об изменениях в составе акционеров «Сиблитмаша» опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Юнус Ислямов стал владельцем 55 тыс. 410 акций предприятия, что составляет 10 % от уставного капитала. Кроме того, еще 11% от уставного капитала эмитента получило новосибирское ООО «ЛВ Инвест». Компания была зарегистрирована в апреле текущего года, ей руководит один из топ-менеджеров «Сибирской юридической компании» Анна Левенсон.

Ранее от части акций предприятия, по решению руководства «Сиблитмаша», избавился основной акционер – ООО «Литейщик Базис Сиб», главным учредителем которого является гендиректор «Сиблитмаша» Анатолий Масалов. «Литейщик Базис Сиб» держал 92,71 % акций предприятия, теперь обществу принадлежит 71,71%.

ПАО «Сиблитмаш» — одно из старейших новосибирских предприятий, специализируется на производстве литейных, формовочных и других машин, выпуске оборудования для автоматизации литья под давлением. Согласно годовому отчету предприятия, в 2019 году «Сиблитмаш» реализовал продукцию и услуги на сумму 1,2 млрд рублей.

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