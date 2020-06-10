Под контролем минстроя Новосибирской области в Академгородке к 1 сентября текущего года по нацпроекту «Образование» будет построен новый корпус лицея № 130. Строительство ведется в рамках плана развития Новосибирского научного центра (ННЦ) и является важным с точки зрения развития социальной инфраструктуры в рамках проекта «Академгородок 2.0».

Руководитель министерства строительства Новосибирской области Иван Шмидт 10 июня ознакомился с ходом работ по строительству нового корпуса лицея № 130 им. академика М.А. Лаврентьева. В частности, министр подчеркнул, что этот объект – один из первоочередных объектов ННЦ, поэтому работы на нем, несмотря на ограничительные меры, связанные с угрозой распространения COVID-19, производятся строго с соблюдением графика, ввод объекта запланирован к новому учебному году.

«В новом корпусе лицея № 130 им. академика М.А. Лаврентьева будут созданы все возможности для получения качественного современного образования. Этот объект строится по нетиповому авторскому проекту, разработанному с учетом особенностей территории и потребностей учреждения. При строительстве здания применяются нестандартные технологии, в частности, впервые в остеклении образовательного учреждения использовали гнутое стекло – это диктует необычная форма здания. Новые технологии применили и при обустройстве чаши бассейна на шесть дорожек. Стоимость проекта вместе с оборудованием составляет около 750 млн рублей», – прокомментировал Иван Шмидт.

Новое здание станет корпусом для начальных классов. Кроме того, здесь разместятся лабораторные кабинеты для старшеклассников, два спортзала, актовый зал, изостудия и бассейн. Здание будет соединено с основным корпусом здания теплым переходом. По проекту в новом четырехэтажном корпусе будет дополнительно создано около 600 школьных мест, всего вместимость школы увеличится в два раза. В здании будут созданы условия для обучения маломобильных учеников.

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