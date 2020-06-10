ВТБ одобрил кредиты на поддержку занятости на 35 млрд рублей

С начала работы государственной программы льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил более 4 тыс. обращений предпринимателей на 35 млрд рублей. Всего по данному направлению было принято 7,4 тыс. заявок на сумму 50 млрд рублей.

В рамках данной программы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности.

Заемные средства в рамках Постановления Правительства РФ №696 можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки.

«Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей – значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена, – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. – Особенно высокий спрос наблюдается в сегменте малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших».

На сегодняшний день финансирование под 2% годовых предоставлено 1900 компаниям на сумму более 16 млрд рублей. В списке регионов, получивших наибольший объем поддержки по данной программе, банк выделил Кемеровскую область, уступившую только Москве, и Иркутскую область, также вошедшую в топ-5.

Среди пострадавших отраслей, где спрос на финансирование по новой государственной программе оказался самым востребованным, ВТБ выделил общепит, продажу автомобилей, гостиничный бизнес, стоматологическую практику, а также грузоперевозки. Поддержку по кредитам с отсрочкой платежей до декабря 2020 года получает и кластер санаторно-курортных предприятий.

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