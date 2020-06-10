Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции 10 июня выразил уверенность в абсолютной готовности системы избирательных участков региона к проведению 1 июля голосования по внесению поправок в конституцию России.

«Несмотря на то, что решение о проведении голосования президент России озвучил 1 июня, и прошло чуть больше недели, в Новосибирской области уже проведена большая организационная работа, выделены необходимые финансовые средства. Уверен, что за оставшееся время мы решим все задачи – в том числе, с учётом ситуации, в которой всё это приходится организовывать. Основные меры, которые нам необходимо реализовать – это меры по защите здоровья наших жителей, включая сотрудников избирательных комиссий», – пояснил Андрей Травников.

Жители региона смогут проголосовать не только на избирательных участках по месту жительства и пребывания, а также «на дому». Участникам голосования планируется выдать маски, перчатки и антисептики. Все члены участковых комиссий, представители СМИ и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Андрей Травников напомнил, что для жителей Новосибирской области предусмотрены несколько способов голосования.

Первый из них – механизм «Мобильный избиратель», дающий возможность голосования граждан по месту нахождения. Для этого нужно заранее подать соответствующее заявление (с 5 по 21 июня – в территориальные комиссии, МФЦ и в электронном виде – через портал госуслуг, с 16 по 21 июня – в участковые избирательные комиссии).

Второй способ – голосование до дня голосования – будет проходить с 25 июня до 1 июля. Это позволит исключить скопления на избирательных участках большого числа граждан.

Третий способ – голосование вне помещения для голосования. Проголосовать таким образом можно будет с 25 июня до 1 июля и непосредственно в день голосования.

Чтобы обеспечить бесконтактное голосование, у члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого избирателя с бюллетенем, заявлением о голосовании на дому, ручкой, перчатками и одноразовой маской.

Также рассматривается возможность проведения голосования вне помещения, в том числе, и на придомовых территориях.

Четвёртый способ – голосование на избирательных участках, которых в Новосибирской области насчитывается около двух тысяч.

Однако в связи с предложениями Роспотребнадзора рассматривается вопрос об организации голосования за пределами зданий (на свежем воздухе), в которых расположены избирательные участки, в случаях, если их в здании несколько. При организации таких избирательных участков будут использованы приспособления для защиты от внешних погодных условий. На входе в помещения для голосования будет организован температурный контроль, будут соблюдены иные меры санитарной безопасности.

Напомним, что 1 июня Владимир Путин подписал указ об определении даты проведения общероссийского голосования. Датой голосования определено 1 июля 2020 года – этот день объявлен в России нерабочим.

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