«Континент Сибирь» продолжает цикл материалов, посвященных тому, как были устроены общество и власть Новосибирска в советское время и «легендарные» 90-е годы. Десятилетия, предшествующие нынешней эпохе зачастую трактуются вкривь и вкось, идеализируются или проклинаются. Поэтому очень важно поговорить о том, как в те годы все было на самом деле с теми людьми, которые жили и работали в тот период.

Сегодня в рубрике «Как все это было? Новосибирск 50-х — 90-х» продолжение беседы с ВАЛЕРИЕМ ФЕДОРОВЫМ, директором по развитию ГК «Дом-Строй», компании, которая строит качественные жилые объекты, такие как «Флотилия», La Grande, «Эдем». В прошлом он был секретарем комитета комсомола завода Химконцентратов, председателем Калининского райисполкома, Главой Калининского района, заместителем мэра Новосибирска.

Валерий Александрович Федоров родился 9 августа 1949 года. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на Новосибирском заводе химконцентратов, в дальнейшем возглавлял Калининский райисполком. Занимал должность заместитель председателя Новосибирского горисполкома. В 2000 стал главой администрации Калининского района. Позже назначен заместителем мэра — директором департамента организации управления, контроля и информатизации мэрии Новосибирска. Курировал блок информационной политики мэрии, организационно-кадровой работы и контроля, а также взаимодействия с городским и областным советами депутатов, общественными организациями, с марта 2006 г. в его ведении находились вопросы взаимодействия с органами государственной власти, другими органами местного самоуправления, международными и межмуниципальными организациями. В 2011 году ушел в бизнес.

Мы не слепые, видели, что и как

– Несмотря на то, что я работал на режимном предприятии, меня много раз согласовывали на поездку заграницу. Я ездил туда по линии бюро международного молодежного туризма, был руководителем группы. Конечно, мы не слепые, видели, что и как. Но у каждого свой профессиональный взгляд. Каждый подмечает свое. Если у меня взгляд отточен на содержание территории, то я и обращал внимание на то, в каком виде она находится, в каком состоянии здания и сооружения. Могу сказать, что был сильно удивлен, увидев в Югославии обшарпанные и облезшие фасады домов. Я полагал – ну как же так, это же социалистическая страна, и вдруг такие проблемы по содержанию жилого фонда. Там ведь люди живут! И вот сейчас, когда я возвращаюсь к этой теме, говорю себе – оказывается и у нас такое возможно.

Что еще можно было увидеть заграницей? Культуру производства? Это да. Я строитель по образованию. Побывал на кирпичном заводе в Австрии и был шокирован. Увидел кирпичи, упакованные в полиэтиленовую пленку. Сейчас этим никого не удивишь, но в тот период подобное было в новинку. Я всегда всем об этом рассказываю. Никакой кучи или битого кирпича — они стоят упакованные на поддоне. Это произвело на меня сильное впечатление. Я тогда еще спросил: «Где кирпич?», а мне отвечают: «Что значит – где?». Я говорю: «Но у вас кирпича нет, стоит всего несколько поддонов». На что мне ответили: «Наверно, что-то не рассчитали, они вообще тут стоять не должны. Все кирпичи на стройке».

Конечно, в какой-то степени отличие нашей страны было заметно по товарам, по одежде, по продуктам питания. Да, мы возвращались из зарубежных командировок и обсуждали –где кто и что видел. Но не для того чтобы хаять свою страну. Наоборот, чтобы понимать что есть возможности для лучшей жизни. И можно попытаться организовать жизнь наших людей примерно также как и там. Не было никаких мыслей иного толка, связанных с тем, что может быть кто-то неправильно руководит. Хотя в те времена, когда я был моложе и работал в органах управления, никого не наказывали за критику власти.

Сомнений в строе не было

– И я до сих пор могу сказать, что, скорее всего мы опередили историческое развитие. Оказались не готовыми к той его фазе, к которой перешли. Некоторые страны до сих пор живут в социализме. Взять те же скандинавские страны — у них социализм, самый что ни на есть настоящий, скомбинированный с капитализмом.

Я считаю, что в экономике мы упустили такие вещи, как товары народного потребления. Сами создали дефицит. Ну что такое – если зубной пасты у нас нет? А я помню это время.

Мы делали ракеты, подводные лодки, самолеты. У нас было развито все, что касается крупного наукоемкого производства. Причем на хорошем технологическом уровне. Но, наверно, мы очень мало внимания обращали на то, что человеку надо хорошо выглядеть, покупать качественные товары. В этом был дефицит, поэтому люди и бегали, искали по городу какие-то нужные предметы быта. Почему ездили в Калининский универмаг? Там было другое снабжение. Им занимался отдел рабочего снабжения завода Химконцентратов. Он обеспечивал все предприятия министерства среднего машиностроения в Новосибирске. Вы, наверно, помните — у них было все свое: жилой фонд, объекты соцкультбыта, медицина, детсады, техникумы, институты. Для чего это сделано? Для того, чтобы можно было все-таки подобрать лучше кадры. Человек всегда стремится к лучшей жизни. И естественно, если он преуспел в учебе, в работе, то может попасть на такой завод, где лучше условия, где быстрее можно получить жилье, где меньше проблем с товарами народного потребления. Поэтому в Калининском районе снабжение было лучше, чем в целом в городе.

Особенность Калининского района заключалась в том, что никто из руководителей города и области особенно туда не стремился. Все понимали, что это анклав, который находится под управлением министерства среднего машиностроения. В то время район работал на оборону. Выпускали и готовили кое-что для «тополей», которые и сейчас стоят на боевых рубежах.

Во главе этой системы стоял Ефим Павлович Славский

Ефим Павлович Славский — руководитель советской атомной промышленности. Один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия. Министр (председатель госкомитета) среднего машиностроения СССР (1957—1986). С 1933 работал на заводе «Электроцинк» (Орджоникидзе), с 1940 — его директор. В 1940-41 директор Днепропетровского, в 1941-45 — Уральского алюминиевого завода. В 1945- 46 зам. наркома (министра) цветной металлургии СССР. В 1946-53 зам. нач. 1-го Главного управления при Совете министров СССР, которое непосредственно занималось созданием, а затем и дальнейшей разработкой советского ядерного оружия. С 1953 нач. Главного управления, 1-й зам. министра среднего машиностроения СССР. С июля 1957 по нояб. 1986 (как министр и пред. Государственного комитета) руководил всей системой т.н. среднего машиностроения СССР, а фактически в его ведении были все вопросы производства ядерного оружия страны.

– До бесед у нас дело не доходило, но Ефим Павлович ежегодно проводил объезд предприятий и бывал у нас — вручал правительственные награды. Он приезжал, пару дней общался с директорами, решал с ними какие- то вопросы, ставил задачи и летел в Белокуриху в санаторий на 2-3 дня. Министры раньше в отпуск не ходили, но отдохнуть 2-3 дня могли себе позволить. Для меня это человек — легенда. Великий министр, очень уважаемый человек, на котором держалась отрасль. Его авторитет во многом повлиял на ее становление. Он трижды Герой Соцтруда, обладатель десяти орденов Ленина!

Иван Павлович Севастьянов

С 1938 года занимался общественной и политической работе. В 1938—1983 гг. — инженер, секретарь комитета комсомола, диспетчер, секретарь партбюро станции Инская Томской железной дороги, на партийной работе в Первомайском РК ВКП(б), начальник политотдела Инского отделения Томской железной дороги, Новосибирского отделения Томской железной дороги, заместитель начальника политотдела Томской железной дороги, начальник станции Новосибирск-Главный, замначальника Новосибирского отделения Томской железной дороги, первый заместитель председателя Новосибирского горисполкома, председатель Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся.

Я с ним работал не много, лишь захватил его эпоху. Для меня это был очень большой человек. Это оценивалось по тем вопросам, которые он решал. Я думаю, что развитием транспортной системы, в частности метро город во многом обязан Ивану Павловичу. При нем утверждался генплан развития города. Было построено много объектов — и жилье, и школы, и детские дошкольные учреждения. Это был хороший хозяйственный руководитель. И очень воспитанный человек. Для меня Иван Павлович Севастьянов — это достойный крупный руководитель советской эпохи.

В управленческом сообществе того времени были люди, чей авторитет опирался не на занимаемую должность, а на личные качества

Али Халилович Алиджанов — первый заместитель председателя горисполкома. Руководил проектированием и строительством жилмассивов: Молодежный, Горский, Прибрежный, Новая Заря, объектов общегородского значения – МНТК «Микрохирургия глаза», гостиница «Сибирь» и др. Лауреат Государственной премии СССР.

– Все были хороши. Могу отметить Алиджанова. Он был заместителем председателя горисполкома, пришел туда работать из проектного института СибГиПроТранс. Этакий красавец, горец. Смотришь на него и ждешь, что он сейчас достанет саблю и всех порубает. Но вы знаете, в работе и в общении Алиджанов совершенно другой. Не допустит того, чтобы обидеть человека. Все объяснит, расскажет, и вместе разберутся. Али Халилович всегда находил правильные слова. Я думаю, что многие завидовали его знаниям и способностям общаться с людьми. Он был отличным специалистом из тех людей, кто сами все знает и любого обучит. К сожалению, нет его уже с нами.

Про Александра Толоконского

– Я с ним не общался, знаю, что он был начальником управления торговли горисполкома. Знаю что это грамотнейший руководитель. Он координировал деятельность всех видов торговли, помните – кожгалантерея, продовольственные товары, трест ресторанов и т. д. Были структуры, которые объединяли эти предприятия, а он как надстройка над ними. Не слышал никогда ничего плохого о нем. Его ценили.

Федор Степанович Горячев и Александр Павлович Филатов

Фёдор Степанович Горячев — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Тюменского, Калининского и Новосибирского обкомов КПСС. Герой Социалистического Труда. Александр Павлович Филатов — советский партийный деятель, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1978—1988), почётный гражданин Новосибирска.

– Давать оценку этим людям мне очень сложно. Также как говорить о них. Могу судить только по чьим-то высказываниям. С Горячевым мне не приходилось работать. При Филатове да, работал. Но понимаете, это разный уровень. Или ты работаешь в районе и есть еще городское звено, и есть областное звено. Ты общаешься с ними, когда тебя принимают на работу, чтоб ты видел руководителя. И когда тебя снимают с работы, чтобы ты запомнил. Поэтому с руководителями высшего звена, с руководителями области, я столкнулся уже, когда работал в горисполкоме. Я работал по своим вопросам с заместителями, причем не каждый день, была у нас определенная самостоятельность. У тебя есть твои обязанности, и ты их выполняешь.

Про отношение к переменам

– Нет, они мне совсем не понравились. Я, конечно, был восхищен Горбачевым, когда впервые увидел его. Крупный руководитель очень складно и правильно выступает, без всяких бумажек. Но, мне кажется, кто бы ни стоял в то время у руля, исход все равно был бы один. Это была экономическая война, и спланирована она была не в нашей стране. Скорее всего, наши руководители не до конца оценили последствия принимаемых в то время решений.

Курс в стране был выбран неправильно

– Конечно, было ясно, что мы не туда гребем. Понимаете, в любой стране, у любого народа есть свои исторически сложившиеся традиции. А тут стали размываться границы между демократией и обычным беспределом. Выскочившие на сцену экономисты нового толка, думаю, просто ошиблись. Хорошо помню эту программу — «500 дней». Не то ребята написали и не туда начали ориентироваться. Я понимаю — взяли бы там какую-то маленькую европейскую страну. Бельгию, например. Что угодно можно сделать — пришли в понедельник с революцией, в пятницу закончили и живем нормально. А здесь в Москве аукнется, а на Дальнем Востоке откликнется через два года.

Про знакомство с Александром Ивановичем Белосоховым

Александр Иванович Белосохов — работал на Новосибирском заводе химических концентратов (основной производитель ядерного топлива для АЭС), 1986-1987 — заместитель главного инженера — начальник производственно-технического отдела, 1987-1996 — главный инженер, генеральный директор ПО «Новосибирский завод химконцентратов»; 1996-1998 — первый заместитель министра РФ по атомной энергии.

– Белосохов пришел на завод молодым специалистом. Грамотный молодой человек с хорошо поставленной речью и способностью управлять. Его заметили наши руководители. В тот период как раз происходила смена поколений, нужно было учить и брать в резерв новых людей. Ну вот Александра Ивановича и вырастили до директора завода.

Конечно, я с ним взаимодействовал в дальнейшем, работая в райисполкоме и в горисполкоме. Отношения были дружескими. Потом его пригласили в министерство среднего машиностроения. И работа, которую он там выполнял, не слишком позволяла вести какие-то контакты. Я считаю, что судьба была к нему не справедлива — он погиб в Москве. А мог бы стать очень крупным руководителем нового склада. Ведь это человек, который сам прошел практически все ступеньки на заводе, понимал — чем занимается завод, как надо руководить таким предприятием. Осознавал — что такое коллектив и как его объединить. На его долю тоже достался достаточно сложный период, когда экономика начала разваливаться. У завода оказались так называемые непрофильные активы, от которых нужно было освобождаться. Уже в полной мере существовала конкуренция по основному виду продукции – тепловыделяющим сборкам для атомный электростанций и необходимо было стать лидером рынка. К тому же, в это время произошли определенные структурные изменения на заводе. На долю Александра Ивановича выпал очень не легкий период. Но я считаю, что у него все получилось хорошо. Жаль, что трагедия вырвала у нас нашего товарища.

В 2000 году я стал Главой администрации района

– В 1991 году я ушел из горисполкома. На тот момент там уже невозможно было работать. Куча депутатов, каждый желает видеть меня на заседании постоянных комиссий. Представляете, это 3-4 комиссии в день, а работать времени совсем не остается. Город нужно было кормить и поить, еще не существовало никаких альтернативных структур, связанных с производством и хранением продуктов питания. Ничего этого не было, необходимо было этим заниматься. А тут избранные на волне демократии 150 депутатов городского совета. И так получалось, что люди были избраны исходя из их харизмы и обещаний. Да, они хотели что-то изменить, но еще не знали, что не умеют этого делать. Они просто считали, что придут, скажут на сессии правильные слова и сразу все изменится. К сожалению, так оно не происходило. Работать органам исполнительной власти было достаточно сложно. Этих депутатов распустили в 1993 году. В определенный момент централизованное управление потерялось. Мы не готовы оказались к парламентским республикам. Там должны работать профессиональные парламентарии. Такие, которые будут разбираться в определенных вопросах, принимать правильные решения и нести за это ответственность. К сожалению не все депутаты были такими, наверно, поэтому их распустили.

И я ушел. Занимался внешнеэкономической деятельностью, бизнесом. Перерыв был лет восемь. Потом, когда Виктора Александровича Толоконского избрали губернатором, встал вопрос, а кто будет его преемником.

Владимир Филиппович Городецкий оказался наиболее подготовленным к такой работе. У него отличный опыт — он был заместителем мэра, до этого работал на промышленном предприятии. В общем, когда было принято решение выдвинуть кандидатуру Городецкого на должность мэра Новосибирска, я сказал, что в меру своих сил в Калининском районе постараюсь его поддержать.

Как проходило назначение главой Калининского района

– Честно говоря, не очень хотелось возвращаться. У меня интересная работа, я поездил по миру, мы сконцентрировались на работе с Китаем и других аспектах внешнеполитической деятельности. Ну а здесь Владимир Филиппович предложил войти в его команду. Я попытался уйти от этого вопроса. Однако Совет директоров поддержал мою кандидатуру, а я ведь знал всех директоров заводов и с уважением к ним относился. Их доверие много значило для меня. Поэтому в 2000 году я вновь вернулся в свой Калининский район на должность главы.

Директор зоопарка Шило

– Я помню, как в сложное перестроечное время, когда настал глобальный дефицит, ко мне пришел директор зоопарка Ростислав Шило. Он говорит: «Мне зверей нечем кормить». Я отвечаю: «А мне людей нечем кормить». Он говорит: «Вы людям можете объяснить, а я зверям не могу».

Тогда мы стали звонить по разным предприятиям — хлебоперерабатывающим, по мясопереработке: «Дайте хоть какие-нибудь кости, зоопарк, звери пропадут!». Они ведь на самом деле не понимают, им политика до фонаря, а кушать надо. Ну а Ростислав, конечно, директор от Бога. Он нашел формы работы, зверей закрепили за предприятиями. Вы, наверно, видели в зоопарке таблички «Это тигр, над ним шефствует предприятие такое-то». Зоопарк не просто выстоял в трудное время, а даже стал лучше. Он украшает Новосибирск и повышает его статус, как в глазах жителей, так и туристов. Вот чем человек должен заниматься!

Я отношусь к Ростиславу с огромным уважением. Когда он мне такую фразу сказал: «Ты людям объяснишь, а зверям нет», я, конечно, бросил все и начал ему помогать.

Депутатский корпус того периода

– Был знаком со всеми депутатами той поры, хоть их и много было, 150 человек. Конечно, были отдельные депутаты, которые особо выделялись на общем фоне. Фамилий называть я не стану. Почему они выросли? Почему Юра Бернадский вырос в руководителя? Потому что у него изначально было стремление конструктивно работать на город.

А ведь многие люди понятия не имели о том, как работают руководители. Что их рабочий день не ограничивается восемью часами. И руководитель, как инструмент управления, должен быть в рабочем состоянии все 24 часа. Поэтому многие занимали конструктивную позицию и не просто хотели поймать кого-то за руку, а вникали в суть вопроса и понимали — может этот вопрос быть сегодня решен или нет.

Все ведь зависит от богатства самого города. А что такое богатство города? Это предприятия, организации, то где что-то зарабатывается. Благосостояние города зависит от бюджета. Это прописные истины. Откуда берется бюджет? С луны ничего не падает. Многие считают, что в бюджете денег как у дурака махорки. А руководители до того тупые, что не могут правильно ими распорядиться. Только ситуация все таки в том, что предприятия, формирующие бюджет через налоговую систему, не могли обеспечить потребности бюджета, а многие предприятия, вообще, остановили свою деятельность. При этом содержание социальной инфраструктуры города не стало обходиться дешевле.

Когда я ушел из органов власти, то не отслеживал, что происходит в мэрии

– Вы знаете, я просто отдыхал от политических событий. И года, наверно, три вообще не увлекался политическими делами. Да, конечно, я живу в городе, вижу и понимаю, что происходит. Так, например, по поводу Виктора Толоконского у меня и сомнений не было, что он станет мэром. Он работал первым заместителем, отлично знал экономику. Иван Иванович ушел, Виктора Александровича избрали. В то время надо было, чтобы руководитель владел экономическими знаниями. На каждом отрезке стояли разные задачи. Когда меня назначали председателем райисполкома, в какой-то степени сыграло роль мое образование — строитель. Потому что председатель райисполкома в большей степени занимается делами строительными – развитием территории. И в мэрии тоже старались, чтобы эту должность занимал хозяйственник, строитель, либо директор промышленного предприятия. А в период, когда избирали Виктора Александровича, когда шла вот эта неразбериха, надо было хорошо понимать, откуда брать деньги. Тут нужен был экономист. Мне кажется, что Виктор Александрович нормально справился с задачей мэра и собрал хорошую команду.

Казанов и Пугачев

– Пугачев не из моих друзей, Анатолий Казанов – да, я его знал еще по Калининке. Он энергетик, работал директором ТЭЦ 4 в Калининском районе. Думаю, что Казанов мог бы справиться с этой задачей, но двух первых руководителей не бывает. Мэр имеет право на формирование своей команды. Конечно, ему нужно было формировать команду таким образом, чтобы работать было удобно. Здесь ничего плохого сказать не могу. Хотя я считаю, что Казанов хороший хозяйственный руководитель. Однако его направление это все-таки энергетика.

Виктор Александрович пришел на позицию мэра в трудное время. Сменился губернатор. И это был не тот человек, на кого он рассчитывал

– Мне достаточно было знать людей, чтобы иметь представление о перспективах. Я не занимался аналитикой, это не моя профессия. Конечно, я живу в городе, есть СМИ, и я понимаю, что происходит. Меня абсолютно не удивила победа Виктора Александровича на выборах. Для того чтобы выйти на голосование, нужно предварительно провести большую работу. И я считаю, что тот избирательный штаб, который был задействован, просто сработал намного профессиональнее. Раньше понятия не имели, что такое выборная компания – есть избирком, есть кандидат, и все. Есть поддержка партийных органов — иди и за тебя 99% проголосуют. В рассматриваемом случае многое зависело от построения избирательной компании. Команда Толоконского сработала профессионально. И кандидат адекватный. Вот выборы и состоялись.

Очень важно, чтобы отношения между руководителем области и города Новосибирска были нормальными, рабочими. Я не говорю про дружеские, но товарищеские — это очень важно. И мне было весьма приятно, когда Толоконский, поработав мэром, понимая, что такое город, стал губернатором. А в Новосибирске все-таки остановились на Владимире Филипповиче Городецком. Это было очень хорошо. Я это оценивал с той точки зрения, что взаимодействие между областью и городом теперь будет рабочие. Конечно, были разногласия. Но как нас учили — не антагонистические противоречия.

В ранней команде мэра Городецкого очень заметную роль играл Игорь Беляков. Существовало мнение, что это был один из главных вдохновителей избирательной компании. Человек, который и деньги на это находил. Избирательный штаб самого Толоконского сидел у него на территории. А дальше он сыграл активную роль в том, чтобы нормально прошла избирательная компания Владимира Филипповича. И уже на этой стадии началась определенная ревность со стороны людей, ушедших вместе с Толоконским в область. И любые признаки самостоятельности вот этой новой складывающейся команды Городецкого вызывали определенное недовольство.

Наверно есть какие-то причины. Когда ты отработал в городском звене и уходишь на вышестоящую должность, хочется продолжать руководить. Это чаще всего так и бывает. Ну я не думаю, что у Толоконского и Городецкого, когда все разобрались со своими должностями и командой, сложились какие-то неправильные отношения. В команде всегда найдутся люди, которые будут придерживаться других взглядов, и при удобном случае поступят не так как хотел бы первый руководитель. Наверно какие-то сложности были и есть.

Андрей Филичев как новый глава Калининского района

Андрей Григорьевич Филичев – до 1990 г был главным энергетиком Новосибирского завода химконцентратов. В 1990-1991 гг. – председатель исполкома Калининского районного совета народных депутатов Новосибирска. С 1992 по 1994 гг. – глава администрации Калининского района г.Новосибирска. 1995-1998 гг. – заместитель генерального директора Новосибирского завода химконцентратов. С 1998 по 2000 гг. – глава администрации Калининского района Новосибирска. С 2000 по 2010 гг. – заместитель главы администрации (губернатора) Новосибирской области. В 2010 году стал заместителем председателя правительства Новосибирской области, министром общественных связей и информации. В мае 2011-го перешел на работу в полпредство президента РФ по СФО, где до декабря 2011 года возглавлял департамент по обеспечению взаимодействия в сфере обороны и безопасности аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО. В декабре 2011 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2016 году покинул аппарат полпредства и стал замесителем руководителя ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».

– Мы с ним по два раза руководили районом. Когда я ушел на должность заместителя председателя горисполкома, Андрей Григорьевич стал руководить районом. Почему он? Ну, во-первых – это человек с завода химконцентратов. Во-вторых – он энергетик, понимает, что такое хозяйственные вопросы. К тому же, это человек весьма общительный, грамотный, способный руководить.

Мог ли Филичев стать мэром?

– Вполне. Но наши желания не всегда совпадают с теми возможностями, которые есть на сегодняшний день и с теми раскладами, которые получаются. Может быть, он даже и хотел стать мэром. В этом ничего плохого нет. Я работал в это время политическим заместителем в мэрии и знал из первых уст, что он не станет выдвигать свою кандидатуру в мэры. Но обсуждать это я не готов. Мы с Андреем Григорьевичем Филичевым до настоящего времени поддерживаем отношения, иногда встречаемся. И я оцениваю его как умного человека, который, возможно, до конца не востребован. У него еще есть определенный потенциал и он еще многое может.

Предложение Городецкого в 2003 году прийти к нему заместителем

– Честно говоря, я не собирался уходить из района. Я считаю, что самая интересная работа – в районе. Там работаешь именно с людьми. В мэрии взаимодействуют уже с руководителями, с прослойкой в виде районных администраций. Для меня Калининский район – это самое комфортное место, где я работал и первый раз, и второй раз. Поэтому у меня не было никакого желания уходить заместителем к Владимиру Филипповичу. Но понимаете, когда человек попросит – хочется помочь.

Действительно ли Алексей Беспаликов являлся образцом политического топ менеджера новейшей истории?

Алексей Акимович Беспаликов — в 1992 году назначен заместителем директора одного из департаментов мэрии Новосибирска, затем начальником контрольно-аналитического управления. В 1996 году стал заместителем мэра по вопросам организационной деятельности. С 2000 года — заместитель губернатора Новосибирской области, через 3 года – первый замгубернатора. В 2005 году стал депутатом новосибирского областного Совета депутатов и его председателем. В 2010 году избран представителем от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в Совет Федерации.

– Мне приходилось обращаться к нему по некоторым вопросам. И в конечном итоге мы полностью нашли взаимопонимание. Ничего не преувеличено. Алексей Акимович человек, который во всех политических хитросплетениях разбирается очень хорошо. И сам может их организовать, чтобы добиться того результата, который нужен. Не всегда может быть сходились интересы у Алексея Акимовича и у меня на каком-то определенном отрезке. У него свое видение, у меня свое. Но, тем не менее, я могу сказать, что у Алексея Акимовича есть чему поучиться. Просто мне не по душе устраивать политические хитросплетения, а он был в этом профи.

Про Виталия Петровича Муху

– Когда работаешь в определенной системе, комфорта не ищешь. Ты работаешь в тех условиях, которые сформированы. Виталия Петровича звали «Директор области». Он из корпуса директоров волевых, тех, которые привыкли добиваться поставленной задачи. Человек категоричный, естественно знающий, что он делает и умеющий это делать. И точно так же, как и все остальные, я плохого ничего не могу о нем сказать. Он же работал, руководил областью, причем в трудное время. И конечно у него свой взгляд на все политические процессы. У него достаточно высокая должность для того, чтобы осмотреться не только на то, что происходит внутри области, но и в целом в стране. У нас не так много субъектов федерации, и он один из их руководителей. Какие-то вещи, происходящие в стране, он не мог спокойно воспринимать. Но однозначно, он старался сделать так, чтобы Новосибирская область развивалась, чтобы людям здесь было максимально комфортно жить даже в тех трудных условиях. Закончился тот период, о котором Борис Николаевич говорил: «Я дал регионам столько полномочий — сколько хотите, столько и берите». Но полномочия – это ничего. Это звук. А у Чубайса что было? Бюджет. Поэтому всегда руководитель смотрит не на разницу политических взглядов, а на день сегодняшний, на завтрашний – как ему работать, как ему жить. И очень здорово, что Виталий Петрович Муха смог найти какой-то подход к Анатолию Чубайсу. Разные люди, разные эпохи. Сегодня мало людей в России, которые бы положительно относились к Чубайсу. А к Виталию Петровичу все относятся хорошо.

Про моих учителей

– На разном жизненном отрезке — разные люди. У кого я учился работать в управленческих структурах? Первое – это все-таки Чаплыгин Павел Федорович. Это наш первый председатель Калининского райисполкома, я был у него первым заместителем. Мы с ним работали плечом к плечу. Наверно все-таки его следовало бы назвать. Азы управленческой деятельности на таком уже уровне — это, конечно, Павел Федорович. Кохно Валентина Николаевна, я говорил о ней. Вот два человека, у которых мне приходилось учиться. Потому что я пришел в Калининский райисполком практически без опыта работы в таких структурах. Имел неплохое представление о промышленных предприятиях, но в структурах управления районом работать мне не доводилось.

И я всегда говорю — самый лучший вариант – это чтобы люди росли по должностям, чтобы они проходили все ступени. Я на своем опыте это говорю. Мне на самом деле пришлось нелегко, тем более что район был новый, новый коллектив. Вот Павел Федорович рядом, вот Валентина Николаевна Кохно. У них я научился многому. А дальше учился у всех. У меня получилось так, что, даже работая заместителем мэра, функционал в разное время отличался. Отвечаешь за одно, потом второе, потом третье. И каждый раз, когда ты переходишь на какую-то другую работу, у тебя по-прежнему написано, что ты заместитель мэра, но функции уже совсем другие. Чему-то я научился у своих коллег – заместителей мэра, у подчиненных. И, конечно, у мэра — Владимира Филипповича Городецкого, моего руководителя.

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