Новосибирское зерно не дождалось переработчиков-инвесторов

Ни один инвестор так и не заявил о готовности строить в Новосибирской области завод по глубокой переработке зерна. Об этом в среду сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам главы регионального минсельхоза, сейчас в Новосибирской области реализуются 12 инвестпроектов в сфере АПК с общим объемом инвестиций более 63 млрд рублей. При этом в отрасли растениеводства проектов немного. Что касается строительства в регионе заводов по глубокой переработке зерна, инвесторов так и не нашлось. «Пока ни одна компания, ни один инвестор серьезно в реализации такого проекта на территории региона не заявились. Хотя переговоры ведутся», — сказал на прошедшей в ТАСС пресс-конференции Евгений Лещенко.

Ранее планы по строительству заводов по глубокой переработке зерна в Новосибирской области озвучивали ряд компаний, в том числе из-за рубежа. В частности, интерес к такому проекту проявила французская Tereos, намеревавшаяся построить три завода в России, каждый из которых сможет перерабатывать до 500 тыс. т зерна в год. Аналогичное желание высказывала сочинская «Корпорация развития регионов».

Кроме того, министр сельского хозяйства региона рассказал о ходе реализации в Купинском районе проекта строительства элеваторного комплекса компании «Трансхимэкспорт». По словам Евгения Лещенко, сейчас идет первый этап проекта, модернизация элеватора. Меняется конфигурация подъездных путей, чтобы формировать более длинные составы. «Будет полностью меняться технология приема, сушки, доработки и хранения зерна. Старый комплекс сейчас демонтируется, будет новый. Второй этап – завод. Проект запущен, объем инвестиций по первому этапу составляет более миллиарда», — уточнил министр.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.