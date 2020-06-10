Проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Новосибирской области будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рекомендации по проведению голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны были разработаны Центризбиркомом России совместно с Роспотребнадзором. В Избирательной комиссии Новосибирской области сообщили, что уже закуплены все средства индивидуальной защиты -медицинские маски, перчатки, антисептики — для работы избирательных комиссий и организована их доставка в районы города и области. С 10 июня начнут тестировать на коронавирус членов территориальных и участковых избирательных комиссий Новосибирской области.

Средствами индивидуальной защиты обещают обеспечить не только организаторов голосования, но и представителей СМИ, наблюдателей и избирателей.

Избиркомы также будут обеспечены антисептическими средствами для дезинфекции контактных поверхностей: ящиков для голосования, кабин, столов и стульев. Кроме того, в день голосования на учасках будет организован температурный контроль, а у входа в помещение для голосования будет размещен дезинфекционный коврик, на пол нанесены линии разметки для соблюдения дистанции участниками голосования.

Процедуру голосования предусматривается провести таким образом, чтобы ограничить личный контакт: граждане не будут давать паспорт в руки членам участковых комиссий. На участках, будут развешены плакаты с ответами на все вопросы, которые могут возникнуть.

В случаях, если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход или они недостаточно проветриваемые, рассматривается возможность организации голосования на свежем воздухе.

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