По данным оперштаба на утро 10 июня в регионе от коронавируса скончались два пациента — мужчина (54 года) и женщина 57 лет). 97 пациентов выписаны с выздоровлением.
За время пандемии в регионе выздоровели 1552 пациента, 46 пациентов скончались.
В отделениях реанимации находятся 46 человек, в том числе на ИВЛ – 11 пациентов.
В ДГКБ №3 74 ребенка госпитализированы с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1643 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него .
223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Искитимскую городскую больницу, Линевскую районную больницу, Сузунскую, Куйбышевскую, Черепановскую, Карасукскую, Коченевскую, Тогучинскую, Чановскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.
Всего в регионе провели 142 045 тестов на коронавирус.