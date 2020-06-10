По данным оперштаба на утро 10 июня в регионе от коронавируса скончались два пациента — мужчина (54 года) и женщина 57 лет). 97 пациентов выписаны с выздоровлением.

За время пандемии в регионе выздоровели 1552 пациента, 46 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 46 человек, в том числе на ИВЛ – 11 пациентов.

В ДГКБ №3 74 ребенка госпитализированы с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1643 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него .

223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Искитимскую городскую больницу, Линевскую районную больницу, Сузунскую, Куйбышевскую, Черепановскую, Карасукскую, Коченевскую, Тогучинскую, Чановскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в регионе провели 142 045 тестов на коронавирус.

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