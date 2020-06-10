С 4 мая 2020 года в России начал действовать беспошлинный импорт электромобилей. За месяц действия нулевой ставки их продажи на «Дроме» выросли на треть (32%).

Новосибирская область стала четвёртой в стране по продажам на «Дроме» — в мае здесь продавалось 107 электромобилей. Ещё один сибирский регион вошел в тройку лидеров в России по ввезённым электрокарам: в Иркутскую область в мае импортировали 142 электромобиля.

Самая популярная модель на новосибирском рынке – это Nissan Leaf. На втором месте бюджетный Mitsubishi Minicab MiEV и премиальный Jaguar I-Pace.

«Согласно нашей статистике, обнуление пошлин для электромобилей действительно простимулировало спрос. Переход на электропитание и отказ от бензиновых, дизельных двигателей – значимый тренд на мировом авторынке. Правда в российской действительности выгода от отмены пошлины скорее всего сгладится мартовским скачком курса доллара», – поделился аналитик «Дрома» Евгений Поликутин.

Среди пользователей сайта «Дром» в начале 2019 года проходил опрос «У вас есть место, где вы могли бы регулярно заряжать электромобиль?» По результатам опроса 28% жителей Новосибирской области ответили «Да», еще 33% выбрали «Если понадобится, что-нибудь придумал бы».

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