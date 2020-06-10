Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев разместил на прошедшей неделе с 1 по 7 июня восемь постов и 140 материалов в «историях» в соцсети Instagram, опередив ближайшего «преследователя» по рейтингу АПЭК на 5,5 баллов.

На второй позиции рейтинга, которое составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК)– губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, который разместил в соцсети Instagram 26 постов, 77 материалов в «историях». Третье место разделили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с 11 постами и 80 материалами в «историях» и губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова — у неё 15 постов, 3 «прямых эфира» и 60 материалов в «историях».

Среди сибирских глав регионов в первую «десятку» также вошел временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, занявший четвертое место. В предыдущем подобном рейтинге АПЭК он был на третьем месте.

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