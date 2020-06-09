Ушел из жизни руководитель новосибирского «Чистого города»

Новосибирский бизнес простился с руководителем компании «Чистый город» Вячеславом Зыковым, скоропостижно скончавшимся в минувшее воскресенье.

Как сообщили в Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Вячеслав Зыков принимал активное участие в организации и проведении экологических мероприятий регионального, федерального и международного масштаба. Их результатом стала разработка и внедрение инновационной системы обращения с особо опасными отходами в Новосибирской области. Именно он был инициатором создания информационной службы для населения области по вопросам сбора, обращения и утилизации отходов.

Вячеслав Зыков выступал экспертом в комиссиях, рабочих группах, комитетах при правительстве региона и мэрии Новосибирска. По его инициативе при ассоциации был создан комитет по экологии и охране окружающей среды. «Ушел из жизни глубоко порядочный чистый и честный человек, добрый и в то же время принципиальный руководитель, внимательный к людям, с широкой душой и чутким сердцем. Это невосполнимая потеря для Новосибирской области, города и отрасли», — говорится всообщении МАРП.

Прощание с Вячеславом Зыковым пройдет 10 июня, с 10.30 до 12.30 в Закаменском кремационном комплексе, расположенном на Гусинобродском шоссе, 78. Участников прощальной церемонии попросили принести с собой медицинские маски.

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