Когда в Новосибирске решится проблема «пылевых бурь», что вызвало массовый замор рыбы в реке Туле и каков источник досаждающих горожанам неприятных запахов? Эти и другие вопросы обсудили 5 июня в Совете депутатов Новосибирска в ходе заседания рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города.

Новый город — Пылесибирск

Обсуждение экологических проблем Новосибирска прошло в профессиональный праздник экологов, 5 июня. Одной из самых актуальных проблем для города с наступлением лета была названа проблема пыли. С осени прошлого года для улучшения ситуации дорожные службы Новосибирска отказались от использования песко-соляной смеси для посыпания дорог. Однако, как показала нынешняя весна, окончательно от «пылевых бурь» городу избавиться так и не удалось.

«Нас уверяли коммунальные службы, что у нас не будет пылевых бурь в этом году. К сожалению, в мае мы все увидели обратное — те же самые бури. Почему? Специалисты нам пояснили. Ответы нас не совсем устроили. И сейчас мы продолжим эту работу по контролю и выяснению причин», — отметил руководитель рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города Новосибирска, председатель постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Напомним, с прошлого года на улицах мегаполиса стали применять новую антигололедную смесь. По мнению ряда общественников, эта смесь также способна образовывать пыль на улицах, которая затем попадает в воздух и легкие горожан. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы общественники предложили провести анализ смеси в независимой лаборатории. Депутаты эту идею поддержали.

Помимо новой смеси, минувшей зимой дороги города посыпали гранитной крошкой. Являясь продуктом дробления горных пород, крошка обладает высокими характеристиками сцепления и, в отличие от песка, не дает пыли. Но при этом коммунальные службы столкнулись с новой проблемой — уборкой огромных объемов крошки с улично-дорожной сети. Было принято решение использовать опыт других городов, в частности Красноярска, и закупить специальные пылесосы для уборки крошки. Депутаты будут добиваться, чтобы к будущему осенне-зимнему сезону город приобрел как минимум 10 таких пылесосов — по одному на каждый район.

Кроме того, в превращении Новосибирска в Пылесибирск, как отметили депутаты, значительную роль играют грунтовые дороги частного сектора. Свою лепту вносят и недобросовестные застройщики, не использующие пункты мойки колес на выезде со своих объектов. Члены рабочей группы пришли к выводу, что необходимо усилить контроль за грузовиками, выезжающими со строек.

Помимо оценки содержания пыли в воздухе, в течение года в Новосибирске проводился дополнительный мониторинг уровня загрязнения воздуха другими вредными примесями. В результате проведенного с марта 2019-го по февраль 2020 года исследования были обозначены конкретные места в городе с превышением ПДК вредных веществ. По словам начальника ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валерия Григорьева, создание дополнительных передвижных и стационарных пунктов забора проб воздуха позволит понять, с чем связано превышение ПДК в отдельных точках города.

Тлетворные запахи и массовый замор рыбы

Река, протекающая через левобережную часть Новосибирска, уже не в первый раз оказывается в фокусе внимания городских властей и экологов. Третий год в реке Туле происходит массовый замор рыбы. Специалистами комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска совместно с другими профильными структурами обнаружены незаконные врезки в коллекторы ливневой канализации, из которых вода сбрасывается в реку.

«От одной из труб исходит стойкий запах нефтепродуктов. Мы договорились с МЧС, что выйдем на лодках и сделаем экспертизу этих труб. Если наши подозрения подтвердятся, то будем выяснять отношения в суде или через другие контрольные органы — с тем предприятием, которое себе это позволяет», — заявил Игорь Кудин.

Также, по мнению депутатов, в совершенно недопустимом состоянии находится ливневка и на реке Ельцовке-1, как и ее берега, которые завалены мусором. При этом зона ответственности в рассматриваемом случае поделена между городом и областью. Берега и их уборка — прерогатива районов города. Сама река — зона ответственности областной власти. Поэтому, по признанию руководителя рабочей группы Игоря Кудина, нужно комплексное решение, чтобы навести порядок с малыми реками, питающими своими водами реку Обь.

Как один из вариантов для решения проблемы малых рек в горсовете рассматривается обращение за финансированием в федеральное правительство. В 2011 году из федерального бюджета уже выделялись средства на расчистку малых рек в Новосибирске, которая тогда была успешно проведена.

Другой вопрос, которые беспокоит многих жителей города и стал темой обсуждения на прошедшем заседании рабочей группы, — периодически возникающий в разных районах Новосибирска неприятный запах.

«Пока ни с каким конкретным предприятиям мы запах не связываем. Есть только подозрения. Будем совместно с областным министерством природы и нашим комитетом по экологии выезжать на разные предприятия. В том числе — на свинокомплекс «Кудряшовский». Уже договорились с руководством, они нас примут. До 20 июня мы туда выедем с рабочей группой, изучим документы и экологическую политику предприятия», — рассказал подробности Игорь Кудин.

По предположению общественников, озвученном на заседании рабочей группы, свинокомплекс «Кудряшовский» — один из наиболее вероятных источников неприятных запахов. Так, глава реготделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев допустил, что усиление «ароматов» со стороны предприятия было связано с ростом его мощностей и накоплением большего числа отходов в жидком виде. Другие возможные источники беспокоящих горожан запахов — это мусорные полигоны и заводы по производству пива.

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