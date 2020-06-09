Ozon откроет в Новосибирске логистический центр

Онлайн-ритейлер Ozon откроет на базе индустриального парка «PNK Парк Толмачево» фулфилмент-центр площадью 67 тыс. кв. м. Первые посылки из него отправятся клиентам уже осенью текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Ozon, за счет создания нового центра логистические площади ритейлера в Новосибирске вырастут в 6 раз. Центр площадью 67 тыс. кв. м откроется на базе индустриального парка российского девелопера промышленных объектов PNK group, «PNK Парк Толмачево».

Проект будет реализован в три этапа. В июне онлайн-ритейлер получит доступ на уже готовый объект площадью порядка 17 тыс. кв. м, включая офисный блок в 3 тыс. кв. м и помещение в 1,4 тыс. кв. м для товаров, требующих особых условий хранения. Далее, в течение 2-3 лет PNK group построит для Ozon вторую и третью очереди центра общей площадью порядка 50 тыс. кв. м. «Контроль и управление всеми процессами, от получения и размещения товаров до отправки посылок на нужные сортировочные центры, будет осуществляться с помощью собственной ИТ-системы управления складом, разработанной в IT-лаборатории Ozon», — рассказали в пресс-службе ритейлера.

Кроме инвестиций, новый центр обеспечит регион новыми рабочими местами: на первом этапе туда планируется трудоустроить не менее тысячи жителей Новосибирска и области. «Это не только создание новых рабочих мест, но и новые возможности для развития малого и среднего предпринимательства, которое сегодня особенно нуждается в пересмотре и оптимизации всех бизнес-процессов. Чем больше новосибирских предпринимателей будут реализовывать свой потенциал за счет комплекса услуг, предоставляемого OZON, тем более здоровой будет конкуренция, а значит потребители получат варианты, сбалансированные по цене и качеству», — цитирует пресс-служба компании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Как отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, агентство сотрудничает с Ozon с лета 2019 года. «За это время мы успели обсудить и наметить пути решения ряда вопросов, важных для развития компании в нашем регионе. Это и подбор площадки для фулфилмент-центра, который сегодня готов к открытию, и расширение маркетплейса Ozon за счет привлечения новосибирских компаний, и установка постаматов компании», — сказал руководитель АИР.

По оценке Александра Зырянова, размещение ритейлера в «PNK Парке Толмачево», который пользуется инфраструктурой Промышленно-логистического парка Новосибирской области, «лишний раз доказывает преимущества площадок с современной инженерно-транспортной инфраструктурой и прозрачными условиями сотрудничества».

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