Подводя итоги квартала, аналитики МТС отметили в период самоизоляции четырехкратный рост использования сервиса «МТС Маркетолог» с таргетированной SMS-рассылкой в Новосибирске по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Одной из причин такого роста специалист компании называют переход бизнеса от глобальных рекламных компаний, потерявших свою эффективность в результате коронакризиса, к более гибким, быстрым и точечным коммуникациям с узкими целевыми аудиториями.

«Для того, чтобы сохранить рентабельность, бизнесу важно коммуницировать со своими клиентами, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Такой инструмент продвижения, как «МТС Маркетолог» позволяет быстро запустить SMS-рассылку чтобы привлечь новых клиентов и рассказать о новинках существующим. Я уверен, что внедренные в этот период цифровые решения помогут бизнесу быстрее восстановиться и повысить свою эффективность после возвращения в привычный режим работы».

Из отраслей наибольший спрос на таргетированную рекламу в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года показал ритейл: на него пришлось 23,5% новых обращений. Значительно вырос спрос и в сегментах финансовых услуг, строительства и производства: по 14,7% соответственно. 11,8% подключений сервиса «МТС Маркетолог» пришлось на IT-компании, чуть меньше – на транспортные компании и производителейродуктов питания.

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