ПСБ снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%. Новые условия распространяются на весь срок действия программы – до 1 ноября 2020 года.

«За первые полтора месяца после запуска льготной ипотеки мы уже выдали кредиты почти на 2 млрд рублей, – сообщила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. – В мае на долю ипотеки с господдержкой пришлась половина поступивших в банк заявок на кредит и треть всех ипотечных выдач. Ожидаем, что и в июне интерес к новостройкам по программе продолжит расти, в том числе благодаря тем привлекательным условиям, что мы предлагаем».

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести у застройщика как строящееся, так и готовое жилье в любом регионе России. Максимальная сумма кредита в Сибири составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос установлен на уровне 20%.

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