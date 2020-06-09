Найден выход из патовой ситуации со строительством объектов в границах приаэродромных территорий в Новосибирске

Росгвардия сможет согласовывать объекты капитального строительства в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства аэродрома Новосибирск (Гвардейский) без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом в письме на имя начальника Управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии Новосибирска Евгения Улитко сообщил врид командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенант Николай Марков.

В своем письме, опубликованном на сайте мэрии Новосибирска, временно исполняющий должность командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ информирует, что в Управление Сибирского округа нацгвардии поступило разъяснение от Центрального аппарата Росгвардии, из которого следует, что «согласование возможно осуществлять на усмотрение старшего авиационного начальника в отношение объектов капитального строительства, которые явно не окажут негативного влияния на функционирование аэродрома и безопасность полетов и находящимися за границами полос воздушных подходов и окружности радиусом 3 км от контрольной точки аэродрома, а также под схемой полетов по кругу на ширину 1 км от ее оси».

При этом генерал-лейтенант Николай Марков подчеркивает, что «в отношении объектов капитального строительства, размещенных в вышеуказанных границах, наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения является обязательным».

«На основании вышеизложенного, – говорится в письме, – соответствующие процедуры согласования командиром авиационной эскадрильи войсковой части 3733, как старшим авиационным начальником, начнут осуществляться с 8 июня 2020 года».

Напомним, на прошлой неделе «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирске сложилась патовая ситуация с согласованием объектов капстроительства в границах приаэродромных территорий. Зоны вокруг трех аэропортов города не разграничены федеральными службами. Вследствие этого Роспотребнадзор не выдает разрешение на строительство новых и ввод уже построенных объектов. Без заключения надзорных органов свое согласие не выдавала и Росгвардия, которой принадлежат аэродромы. В результате застройщики не могли получить разрешение на строительство около 70 объектов, среди них жилые дома, детские сады и больницы, а уже построенные объекты нельзя было ввести в эксплуатацию.

УАСИ обратилось за помощью в разрешении ситуации к депутатам Заксобрания Новосибирской области. Профильный комитет по строительству, ЖКК и тарифам, обсудив вопрос на своем заседании, направил обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. По результатам встречи у главы региона была создана рабочая группа из представителей регионального правительства и строительного сообщества, которой было поручено заняться этим вопросом.

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