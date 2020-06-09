«Логистикмед» отозвал банкротный иск к новосибирской клинике НИИТО

Компания «Логистикмед» отозвала из арбитражного суда Новосибирской области иск с требованием банкротства АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО».

Определение о возврате заявления по требованию истца опубликовано на сайте арбитражного суда. Причины отзыва иска в документе не указываются. Напомним, специализирующаяся на торговле медицинскими изделиями компания «Логистикмед» заявила о намерении требовать признать «дочку» ФГБУ «НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России несостоятельной из-за долга в размере около 82 млн рублей в феврале текущего года. Сам иск был подан в апреле, сумма претензий к тому времени снизилась до 25,9 млн рублей. Арбитражный суд несколько раз оставлял иск без движения из-за нарушения требований к подаче заявления. В итоге 1 июня истец решил забрать заявление.

В конце мая арбитражный суд Новосибирской области также вернул «Логистикмеду» иск к клинике НИИТО на сумму более 14 млн рублей. Причина: «не представление истцом надлежащих доказательств, подтверждающих направление копии искового заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика, доказательств, подтверждающих уплату государственной пошлины». В конце 2019 года «Логистикмед» выиграло суд с АНО «Клиника НИИТО». Истец требовал с клиники около 82 млн рублей за поставленный, но неоплаченный товар. Право требования перешло к «Логистикмед» по договору цессии от ООО «Техинком», соучредителем которого является АНО «Клиника НИИТО».

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