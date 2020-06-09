Независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко на свой странице в Facebook сообщал о том, в озера, находящиеся рядом с городом осуществляется слив городских канализационных отходов. Мэр города Роман Бобров назвал сообщения депутата фейком, после чего Терещенко подал на него в суд иск о защите чести и достоинства.
«Буду добиваться через суд опровержения заявлений мэра Барабинска, которые он сделал журналистам в отношении меня (градоначальник говорил, что заявления Терещенко — фейк и личный пиар, а разбирательства по рассматриваемому поводы были еще при прежнем главе года три назад, проверяли и Роспотребнадзор, и прокуратура, но ничего не подтвердилось). Подобные комментарии не уместны. Если мэр не знает проблем города — то грош цена такому мэру, — отметил Константин Терещенко. — Также я потребовал материальной компенсации в размере 100 000 рублей. Судебная практика показывает, что и этих денег ответчикам не присуждают, но независимо от суммы все средства израсходуем на благоустройство города. Потом с жителями решим, куда лучше их направить. Практика по подобным искам у меня есть».
Напомним, что в начале июня барабинский депутат официально обратился к Анатолию Локтю с предложением «объединить усилия» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. В письме он говорил, что КПРФ может рассчитывать на высокий рейтинг в Барабинском районе по партийным спискам, но не на одномандатном округе. В своей же победе, если пойдет одномандатником, он не сомневается, но считает «невозможной» пройти регистрацию как самовыдвиженец. Если КПРФ согласится, он обещает поддержку списку коммунистов.