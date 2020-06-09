По данным оперштаба на утро 9 июня в регионе 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались два пациента — мужчины в возрасте 63 и 78 лет.

Всего в регионе выявлено 3752 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 251 случай – у детей. 44 больных скончались, 1455 пациентов выздоровели.

В отделениях реанимации медстационаров находится 41 человек, из них на ИВЛ – 9 пациентов.

В ДГКБу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1642 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него .

223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Искитимскую городскую больницу, Куйбышевскую, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Линевскую районную больницу.

Всего в НСО сделали 138 803 теста на коронавирус.

Напомним, 8 июня в Новосибирской области за сутки было выявлено 102 новых случая заболеванием COVID19.

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