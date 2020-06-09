Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и его заместитель Анна Терешкова на своих страницах в Facebook опровергли информацию о возможном строительстве многоэтажного здания на месте вырубки деревьев возле Сибирского государственного университета водного транспорта.

«Много шума наделала информация о вырубке деревьев возле института Водного транспорта. Поясняю — проведена обрезка веток, которые могли бы травмировать прохожих при сильном ветре. Также убрали несколько аварийных деревьев. В некоторых комментариях прозвучали предположения о возможной подготовке к застройке. Это исключено! Участок находится в зоне охраны объектов культурного наследия и какое-либо строительство здесь запрещено. Собираемся включить эту территорию в зону зеленых насаждений и сделать частью сквера», — отрицает возможность застройки сквера у СГУВТа Анатолий Локоть.

Заместитель мэра Анна Терешкова также уверяет новосибирцев в том, что возле «водника» ничего строиться не будет: «На территории, прилегающей к Университету водного транспорта, во время шквалистого ветра были повреждены деревья. Агроном района выдал задание МКУ «Центральное» на подрезку деревьев для того, чтобы исключить их падение и убрать уже поврежденные насаждения».

Терешкова отмечает, что рассматриваемый участок земли в 2010 году был образован для строительства многоэтажного жилого дома, но предоставление участка под строительство осуществлено не было. «Сейчас у него просто формально есть разрешенный вид использования, но ни арендатора, ни собственника у этого участка нет. Он в распоряжении мэрии Новосибирска. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии намерен включить этот земельный участок в часть сквера у Водного университета и заниматься его облагораживанием и содержанием в дальнейшем», — уточняет Анна Терешкова.

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