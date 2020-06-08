Глава Алтайского края Виктор Томенко установил новую редакцию акта о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Смягчение режима ограничительных в связано с тем, что Алтайский край выполняет все методические рекомендации санитарных властей по ключевым показателям. Как ранее говорил Виктор Томенко, правительство края воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно.
В новой редакции приказа предусмотрено:
- Отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край;
- Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний;
- Разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Допускаются совместные занятия, но не более двух человек, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции.
- Разрешены занятия физкультурой и спортом в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность в составе групп не более пятнадцати человек под руководством тренера и при условии соблюдения дистанции;
- Разрешается деятельность организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по видам деятельности. В связи с этим отменено распоряжение Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150.
- В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг;
- Разрешается розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий: при площади торгового зала менее 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного входа в объект торговли и при одномоментном нахождении в торговом зале из расчета не более 1 человек на 4 квадратных метра;
- Разрешено предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- Разрешается деятельность зоопарков;
- Разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения медсправок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние лагеря.
Но вместе с тем на первом этапе снятия ограничений на территории Алтайского края:
- Сохраняется запрет на проведение развлекательных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий;
- Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена настоящим указом, обязаны строго руководствоваться распоряжением Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавируса;
- Сохраняется запрет на торговлю непродовольственными товарами в движущихся объектах;
- Сохраняется запрет на проведение досуговых мероприятий на пляжах.
- В крае продолжает действовать режим, предписывающий использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Напомним, что до 22 июня на территории Алтайского края, в том числе в Белокурихе, приостановлен прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха и других подобных объектах. Сохраняется временный запрет на прием граждан в гостиницах, расположенных за пределами городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края.
Граждане, возвратившиеся на территорию РФ, обязаны обеспечить соблюдение требований, устанавливаемых государственным санитарным врачом РФ.
В постановлении губернатора содержится установка управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме – регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.
Владельцы транспорта обязаны проводить постоянную обработку транспортных средств и помещений.