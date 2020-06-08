Глава Алтайского края Виктор Томенко установил новую редакцию акта о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Смягчение режима ограничительных в связано с тем, что Алтайский край выполняет все методические рекомендации санитарных властей по ключевым показателям. Как ранее говорил Виктор Томенко, правительство края воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно.

В новой редакции приказа предусмотрено:

Отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край;

Отменяются ограничения по выходу граждан из дома, за исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний;

Разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров. Допускаются совместные занятия, но не более двух человек, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции.

Разрешены занятия физкультурой и спортом в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность в составе групп не более пятнадцати человек под руководством тренера и при условии соблюдения дистанции;

Разрешается деятельность организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по видам деятельности. В связи с этим отменено распоряжение Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150.

В Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг;

Разрешается розничная торговля непродовольственными товарами при соблюдении ряда условий: при площади торгового зала менее 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного входа в объект торговли и при одномоментном нахождении в торговом зале из расчета не более 1 человек на 4 квадратных метра;

Разрешено предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

Разрешается деятельность зоопарков;

Разрешено проведение плановых медицинских осмотров для получения медсправок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние лагеря.

Но вместе с тем на первом этапе снятия ограничений на территории Алтайского края:

Сохраняется запрет на проведение развлекательных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий;

Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена настоящим указом, обязаны строго руководствоваться распоряжением Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавируса;

Сохраняется запрет на торговлю непродовольственными товарами в движущихся объектах;

Сохраняется запрет на проведение досуговых мероприятий на пляжах.

В крае продолжает действовать режим, предписывающий использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, что до 22 июня на территории Алтайского края, в том числе в Белокурихе, приостановлен прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха и других подобных объектах. Сохраняется временный запрет на прием граждан в гостиницах, расположенных за пределами городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края.

Граждане, возвратившиеся на территорию РФ, обязаны обеспечить соблюдение требований, устанавливаемых государственным санитарным врачом РФ.

В постановлении губернатора содержится установка управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме – регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

Владельцы транспорта обязаны проводить постоянную обработку транспортных средств и помещений.

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