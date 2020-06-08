Работа новосибирского бизнес-центра «Гринвич» приостановлена по иску прокуроров

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуроров, требовавших запретить эксплуатацию бизнес-центра «Гринвич» «до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности».

Как сообщили в суде, иск был направлен прокуратурой Железнодорожного района. По данным надзорного органа, в ходе проверки, проведенной истцом совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области, было выявлено порядка 70-ти нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По словам прокуроров, эти нарушения «создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц». В итоге 5 июня суд вынес решение о приостановке эксплуатации БЦ, решение в законную силу пока не вступило.

Как рассказал «Континенту Сибирь» владелец БЦ «Гринвич» Александр Бойко, судебный процесс по иску прокуроров должен был проходить в июле, однако его внезапно перенесли на июнь. Претензии проверяющих бизнесмен не признает. «Здание построено 13 лет назад, строилось еще по тем нормативам. Понятно, что требования каждый день меняются. После кемеровской трагедии, к примеру, мы тут же на двери поставили «антипанику» (запорная система, которая позволяет открыть дверь в экстренном случае – «КС»). Да, это нагрузка, но это и безопасность людей. Мы никогда не шутим с такими вещами. Эти 70 пунктов нарушений – там половина из них из разряда, знаете, «разбит плафон», «пожарный насос покрашен в желтый цвет вместо красного» и так далее. Я не понимаю, откуда у этого всего ноги растут», — сказал бизнесмен. Он также добавил, что два месяца назад к нему поступило предложение продать «Гринвич».

БЦ «Гринвич» класса «А» — девелоперский проект новосибирского холдинга «Трансервис» (собственник Александр Бойко) — был сдан в эксплуатацию в 2008 году. Общая площадь здания 18-этажного здания — 34,17 тыс. кв. м, площадь офисов — 21 тыс. кв. м, площадь автостоянки — 9,9 тыс. кв. м (350 мест). В здании в том числе располагается генеральное консульство Германии в Новосибирске, а также офис компании «Яндекс».

В генеральном консульстве Германии в Новосибирске отметили, что на текущий момент продолжают работу в прежнем режиме.

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