Экс-заместитель начальника главного управления МВД РФ по Новосибирской области, бывший начальник полиции региона Николай Турбовец стал членом совета директоров «ИнСпейс».

Напомним, что Николай Турбовец покинул ГУ МВД РФ по Новосибирской области в июне 2019 года.

Компания «ИнСпэйс Холдинг» является правопреемником международной аэрокосмической корпорации «ИнформКонсалт», учреждённой в 1991 году. Исторически основной деятельностью холдинга является организация оказания консультационных услуг предприятиям космической отрасли промышленности и связи в области развития международных отношений и международно-правового обеспечения космической деятельности, разработка технико-экономических обоснований международных космических проектов и бизнес-планов, участие в разработке и реализации федеральных, региональных, а также международных коммерческих и научно-исследовательских космических программ и проектов. Стратегическая цель предприятия, согласно ее сайту — «международно-правовое обеспечение деятельности партнёров и клиентов, поддержка, продвижение и лоббирование их интересов, а также организация обеспечения и защиты комплексной экономической безопасности их бизнеса».

Вместе с тем, интересы холдинга также тесно связаны с поддержкой и развитием в России культуры и искусства. Так, в августе 2013 года при непосредственном участии «ИнСпэйс Холдинга» в России был учрежден фонд содействия развитию искусств Вадима Репина, всемирно известного скрипача и главного вдохновителя Транссибирского арт-фестиваля.

Николай Турбовец родился 12 июля 1958 года в Амурской области. Окончил Алтайский государственный университет и Академию МВД России. С 2011 года он служил начальником полиции в Самарской области. С 2015 по июнь 2019 года Николай Турбовец занимал должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области, начальника региональной полиции.

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