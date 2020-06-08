В ходе заседания правительства Новосибирской области 8 июня были рассмотрены и одобрены два проекта законов, касающихся бюджетного процесса. Если они будут приняты, региональный минфин получит большие полномочия в вопросах совместной работы с муниципалитетами и другими регионами, а также снимет часть существующих в настоящее время ограничений.

Прокомментировал эти законопроекты заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр финансов Виталий Голубенко. Основная их задача, по его словам – недопущение рисков несвоевременного распоряжения средствами федерального бюджета.

Одним из нововведений стало то, что полномочия регионального минфина в работе с государственными гарантиями и софинансированием проектов будут расширены. Если раньше министерство давало только предварительную оценку на старте проекта, то теперь он будет контролироваться в течение всего периода выданных гарантий.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что речь идет только о софинансируемых проектах – там, где муниципалитеты финансируют все сами, ничего не поменяется.

Предлагается также наложить некоторые дополнительные требования на главу региона — теперь он должен будет утверждать правила распределения субсидий местным бюджетам и предельные уровни софинансирования. Это планируется включить в список полномочий правительства области. Еще минфин предлагает расширить возможность соглашений с органами власти других субъектов Федерации для межрегиональной кооперации и горизонтальных трансфертов.

Второй законопроект предлагает приостановить до конца 2020 года отдельные положения, связанные, в основном, с временными рамками. Например, сроки вступления в силу поправок по налогам и сборам (которые сейчас начинают действовать только в следующем финансовом году) или внесения поправок в проект закона о бюджете.

Оба законопроекта губернатор одобрил.

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