К началу июня к Школьной цифровой платформе (ШЦП) Сбербанка подключилось более 400 сибирских школ. Общее количество учеников, имеющих доступ к платформе, на данный момент составляет более 89 тыс. человек, преподавателей – 9 тыс.

Школьная цифровая платформа — это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Платформа содержит обучающие модули по всем предметам школьной программы, а также авторские модули для углубленного изучения материала и кросс-предметных исследований. Система позволяет учителям продолжать эффективное обучение учеников, а ученикам — заниматься самостоятельно.

«В условиях пандемии и режима самоизоляции было важно как можно скорее внедрить цифровую образовательную платформу, чтобы школьники могли обучаться онлайн, и делать это полноценно, без потери качества образования, — прокомментировала председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина. — Система содержит не только самые актуальные учебные методические комплексы, но и набор инструменты для развития у школьников навыков 21 века: целеполагания, умения сотрудничать в команде, понимания других и самого себя, креативного мышления, решения проблем и задач».

Удаленное обучение школьников доступно, в том числе, в семи из девяти регионов присутствия Сибирского банка. С 30 марта обучение в дистанционном формате на ШЦП стало доступно для учеников Кемеровской и Томской областей, c 6 апреля занятия начались в школах республик Алтай, Тыва, Хакасия и Омской области, с 17 апреля на платформе начали заниматься школьники Алтайского края. Банк предоставил более чем для двух тысяч школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы.

В планах Сбербанка — предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране. Сейчас платформа работает в 23 регионах.

С помощью ШЦП школьники смогут изучать все предметы дистанционно как минимум до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей.

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