В регионах Сибирского федерального округа по итогам I квартала 2020 года в основной капитал инвестировано 308,4 миллиарда рублей, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры приводит окружной информационный центр (ОИЦ).

В среднем по России показатель инвестирования в основной капитал вырос на 1,2%. По темпам прироста СФО занял четвёртое место среди федеральных округов. Для регионов округа задача привлечения инвестиций очень актуальна, считает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По словам полпреда, в современных реалиях при конкуренции за каждого инвестора побеждает территория, создавшая более благоприятные условия для регистрации и продвижения бизнеса.

За отчётный период объём инвестиций увеличился в Иркутской (на 3,5%), Новосибирской (на 20,5%), Омской (на 73,7%) и Томской (на 10,5%) областях.

Среди регионов Сибири традиционно самый значительный объём инвестиций в абсолютном размере в Красноярском крае, однако в текущем году показатель снизился относительно данных прошлого года.

В структуре инвестиционных средств на собственные финансовые ресурсы организаций в округе приходится 73% инвестиций (в среднем по России 65%), а в Омской и Томской областях – более 80%. Доля бюджетных средств составляет в среднем по округу 6,6%: от 2,1% в Томской области до 55,5% в Республике Алтай (по России показатель равен 9,6%). Доля федерального бюджета в структуре инвестиций составляет в среднем по округу 3,3%, российский показатель – 4%. На средства населения и организаций, привлечённые для долевого строительства, в округе приходится 2% (в среднем по России 3,7%).

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