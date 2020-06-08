Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 8 июня озвучил новые смягчения карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. С сегодняшнего дня все магазины (а не только торгующие товарами первой необходимости) могут возобновить работу, но при соблюдении определенных условий.

Для того, чтобы магазин мог начать работу с 8 июня, требуется, во-первых, отдельный вход (то есть о возобновлении работы ТЦ речь пока не идет), во-вторых, общая площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. метров. Соответствующее решение должен подготовить и вынести глава регионального минпромторга Андрей Гончаров. Также, подчеркнул губернатор, в открывшихся магазинах должен соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование – соблюдение этих мер будет контролировать Роспотребнадзор.

«Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует, – напомнил Андрей Травников. – Однако, расслабляться пока рано. Мы никогда в эти месяцы борьбы с коронавирусом не принимали радикальных, пакетных решений по ослаблению ограничительных мер – только точечные, выверенные решения. Обязательное строгое соблюдение мер санитарной безопасности – это залог и основа для новых решений по возобновлению работы других отраслей».

Также в ходе совещания Андрей Травников поручил вице-губернатору Сергею Сёмке подготовить предложения по дальнейшему возможному снижению ограничительных мер.

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