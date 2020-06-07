5 июня ректор Новосибирского государственного университета (НГУ) Михаил Федорук представил главе области Андрею Травникову стратегию развития вуза до 2025 года. Днем ранее он рассказал СМИ об амбициозных планах реновации студенческого кампуса, которую готов спонсировать российский миллиардер, выпускник НГУ Виктор Харитонин, а также о планах объединения университета с научными институтами СО РАН, работе вуза в условиях пандемии и новых направлениях обучения.

Объединение НГУ с институтами СО РАН

Новосибирский государственный университет в будущем — это большой исследовательский вуз мирового уровня. Способствовать достижению этой цели должно в том числе и активное участие вуза в проекте «Академгородок 2.0», в рамках которого ряд институтов СО РАН ждет объединение и юридическое вхождение в структуру НГУ. Об этом в ходе пресс-конференции 4 июня рассказал ректор вуза Михаил Федорук.

«Речь не идет о вхождении (в состав НГУ) таких крупных центров, как Институт ядерной физики или Институт катализа. И, конечно, это будет не чисто механическое объединение, а только «по делу». Некоторые наши оппоненты выдвигают контраргументы, что присоединившиеся направления погибнут, но мы считаем, что только вхождением в НГУ их и можно будет спасти», — отметил Михаил Федорук.

Уже принято решение о вхождении в структуру НГУ некоторых медицинских институтов СО РАН. В связи с этим вуз готовит заявку в министерство экономического развития региона о выделении земельного участка для создания инновационной научно-технологической долины (ИНТЦ). Планируется, что «долина» появится в районе медицинского кластера институтов в Нижней Ельцовке.

Роль НГУ в нацпроекте «Наука»

Свое мнение о будущем НГУ высказал председатель наблюдательного совета вуза, губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время совещания на площадке математического центра в Академгородке 5 июня. Центр был создан менее года назад, и грант на его развитие университет получил совместно с Институтом математики СО РАН.

«НГУ изначально создавался для обеспечения науки кадрами. Он должен таким оставаться, несмотря на то, что иногда нас подталкивают к серьёзному укрупнению вуза, к постановке задач по обеспечению специалистами различных отраслей экономики. Всё-таки НГУ – это специализированный университет для подготовки исследователей», — заметил Андрей Травников.

При этом глава региона согласился, что жизнь меняется, и сегодня НГУ абсолютно оправданно имеет амбиции стать равноправным участником научно-исследовательской деятельности в Академгородке – наряду с другими институтами.

В процессе обсуждения стратегии НГУ и перспектив развития Новосибирского научного центра заместитель главы СО РАН, руководитель Института ядерной физики, академик Павел Логачёв предложил усилить позиции проекта «Академгородок 2.0» в региональной и федеральной повестке путём выдвижения ректора НГУ Михаила Федорука в Законодательное собрание Новосибирской области. Напомним, что о возможном выдвижении «Континент Сибирь» писал 2 июня. «Нам необходимо эффективно лоббировать новосибирскую науку и наш университет. Такие задачи стоят и на региональном уровне, и очень важно, чтобы в областном парламенте аргументированно доносили, что развитие науки и образования для Новосибирской области имеет не меньшее значение, чем промышленное производство или выращивание хлеба. Уверен, что Михаил Федорук с его научным и педагогическим опытом сможет это сделать», – отметил Андрей Травников. Его комментарии приводит пресс-служба губернатора Новосибирской области. Михаил Федорук поблагодарил коллег за высокую оценку его труда и подтвердил, что будет и дальше продвигать интересы НГУ.

«Мы эти амбиции поддерживаем, а потому определили ряд приоритетных направлений исследований именно для университета. Мы это одобрили на Наблюдательном совете, Президиум СО РАН это также одобрил. Университет участвует в реализации одного из главных мероприятий нацпроекта «Наука» – создание центров мирового уровня. Наши институты и центры реализуют три таких проекта: двух НЦМУ по генетике и математический НЦМУ. НГУ участвует во всех трёх проектах, где-то непосредственно являясь членом консорциума по исследованиям, где-то выступая основным поставщиком кадров – будущих специалистов», — отметил Андрей Травников.

Также губернатор подчеркнул, что в современных реалиях критически важно взращивать класс технологических предпринимателей, которые могут возникнуть только в месте высокой концентрации науки. Поэтому вся экосистема Академгородка, в которую входит и НГУ, должна быть нацелена не только на производство фундаментального знания, но и на конечные продукты.

Планы реновации кампуса

На сегодня в вузе учатся более 8 тысячи студентов, подготовка ведется по 64-м направлениям. Среди новых – право в сфере здравоохранения, прикладная политология, прикладной инжиниринг, искусственный интеллект и IT-геофизика.

В этом году вуз ждет масштабное обновление общежития №8 по улице Пирогова. Ранее был сделан ремонт в зданиях общежитий №5 и №6. В плачевном состоянии, по словам ректора, до сих пор находится общежитие №3, цена вопроса ремонта которого составляет около 150 млн рублей.

«Студенты пошли другие – им нужно создавать соответствующие условия для проживания. Сегодня, к сожалению, многие уезжают от нас после проведения одной ночи в общежитии. Поэтому вуз принял предложение своего выпускника, предпринимателя Виктора Харитонина провести за собственные средства реновацию всего кампуса НГУ. Для этого был заключен трехсторонний договор между бизнесменом, НГУ и консалтингового бюро «Стрелка» (среди проектов, реализованных при ее участии в Новосибирске — реконструкция Михайловской набережной — «КС»), которое займется разработкой проекта нового кампуса. Считаю эти планы очень амбициозными, посмотрим, что из этого выйдет», — поделился подробностями 4 июня на встрече со СМИ Михаил Федорук.

Виктор Харитонин, председатель совета директоров холдинга «Фармстандарт», окончил механико-математический факультет НГУ в 1994 году. Предприниматель входит в список 200 богатейший бизнесменов России в 2020 году, по версии Forbes, и занимает в нем 43 место. Сама компания «Фармстандарт» владеет 9 заводами про производству лекарств, 7 из которых находятся в России.

В числе первоочередных мероприятий, которые бизнесмен готов профинансировать – строительство нового корпуса для физико-математической школы, нового общежития и здания конгресс-холла (досугового центра).

Сложности «удаленки»

В период пандемии коронавируса университет ведет работу со студентами в дистанционном формате. Около половины обучающихся выехали из студенческого кампуса. Но, по мнению Михаила Федорука, уже к 1 сентября вуз должен вернуться к стандартному обучению, поскольку дистанционное не доказало своей эффективности – особенно для естественно-научных направлений.

«Университет без студентов – это не университет. Я бы лично не хотел лечиться у врача, который все курсы прошел дистанционно. Невозможно и физика учить дистанционно, он должен проводить свои эксперименты в лаборатории. Взяли паузу в практических занятиях сегодня и наши геологи», — рассказал ректор НГУ.

Встали в вузе и многие направления научной работы – отменены командировки, семинары и выездные конференции сотрудников. При этом нагрузка на преподавателей в условиях «дистанционки» резко возросла. А вот многочисленные онлайн-курсы, на которые возлагалось много надежд, по словам ректора, себя слабо оправдали.

При этом в НГУ готовы выполнить весь план по обучению, провести дистанционно защиты выпускников. Плата за обучение для студентов в этом году повышаться не будет. Наоборот, в индивидуальном порядке вуз будет рассматривать возможности ее снижения.

Напомним, что ранее ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), выпускник НГУ Александр Новиков отмечал, что по вопросу стоимости обучения в вузах четкую позицию обозначило министерство науки и высшего образования РФ. «Стоимость обучения закреплена в договоре, где прописаны возможные методы обучения – в том числе дистанционные. Кроме этого, снижение стоимости может обсуждаться только в тех случаях, когда объем и качество образования существенным образом снижаются. Сейчас, судя по отзывам студентов об увеличении нагрузки, такого не наблюдается», — пояснял позицию ректор НГУЭУ.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.