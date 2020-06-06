По данным оперативного штаба на утро 6 июня в регионе за прошедшие сутки выявлено 107 новых случаев COVID-19. 50 пациентов выздоровели. Два человека скончались: женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет.

Всего в регионе зфиксирован 3441 случай заражения коронавирусом, в том числе у 216 детей. За всё время пандемии 40 пациентов скончались, 1356 человек выписаны с выздоровлением.

В отделениях реанимации медстационаров на сегодняшний день находятся 37 человек, на ИВЛ – 10 больных COVID-19.

В ДГКБ №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1506 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

219 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую ЦРБ, Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в НСО провели 132 319 тестов на коронавирус.

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