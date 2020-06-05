За неделю с 30 мая по 5 июня общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», возросло в Новосибирской области в 1,3 раза (или на 28%). Регион также вошел в ТОП-3 регионов СФО по показателю летальности от коронавируса, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Темпы прироста заболевших в целом по СФО замедлились, поэтому регион и округ сравнялись по этим цифрам. Что касается картины в целом по РФ, здесь прирост, по данным ИЦК, ниже, чем в Новосибирской области, но остается таким же, как и неделю назад (в 1,2 раза).

По состоянию на 5 июня Новосибирская область переместилась с 7-го на 6-е место среди регионов СФО. Как и неделю назад, в Новосибирской области ежедневно наблюдается значительный рост количества зарегистрированных случаев COVID-19 (более 100 человек/сутки).

По данным ИЦК, на первом месте по индексу прироста заболевших по СФО — Иркутская область (в 1,7 раза), которая обогнала Республику Тыва. Третье место — у Республики Алтай. 30 мая был отмечен самый сильный прирост количества зарегистрированных случаев заболевания в регионе — 109 за сутки.



Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом является структурным подразделением федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» министерства здравоохранения Российской Федерации.

Новосибирская область теперь входит в перечень субъектов РФ, где зафиксировано более 3000 выявленных заболевших. По общему количеству заболевших в СФО ее обгоняет только Красноярский край.

5 июня на территории региона официально зарегистрировано 3334 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Что касается показателя летальности, то этот показатель в Новосибирской области составляет 1,12%. Понижение незначительное, всего на 0,12%. Но несмотря на это, позиции Новосибирской области в общем рейтинге СФО ухудшились — регион вновь на 3-ем месте, среди «антилидеров». На первом месте, как и неделю назад сохраняя наихудший среди всех регионов СФО показатель — Томская область (1,38%). Второе место у Омской области (1,17%). «Нулевое», наилучшее значение летальности среди субъектов СФО на 4 июня стабильно удерживает Республика Алтай.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.