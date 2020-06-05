Генеральный директор компании «Норильский никель» Владимир Потанин 5 июня в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным отметил, что полностью готов полностью профинансировать все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

Владимир Потанин не уточнил сумму, в которую это обойдется компании. Ранее сообщалось, что ущерб от катастрофы измеряется десятками миллиардов рублей. По оценкам Greenpeace ущерб только по водным объектам составляет минимум 6-7 млрд рублей.

Владимир Потанин в свою очередь подтвердил, что речь о миллиардах рублей. «Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды», — отметил Потанин.

В ответ на такой комментарий Владимир Путин уточнил, о какой сумме расходов все же идет речь. «Я не могу судить про штрафы. Сколько насчитают, столько и будет. Но расходы, я думаю, десять миллиардов рублей и более», — пояснил Потанин. Также глава «Норникеля» заверил, что экосистему вернут в нормальное состояние «с использованием лучших, а не дешевых технологий».

Напомним, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. По факту инцидента следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Норильске был введен федеральный режим ЧС.

Владимир Путин в ходе совещания подчеркнул, что если бы резервуар вовремя заменили, то аварии бы не произошло. Он призвал Потанина посмотреть «на это самым внимательным образом внутри компании».

Стоит отметить, что 4 июня депутат Госдумы РФ Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить на время расследования аварии руководство «Норникеля», в том числе и руководителя холдинга Владимира Потанина. На этом фоне в деловых кругах стала курсировать информация о возможной национализации «Норникеля», но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июня отметил, что об этом нет речи.

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