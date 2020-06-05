4 июня заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков провел совещание по строительству и эксплуатации солнечной электростанции руководством компании «Авелар Солар Технолоджи» (группа компаний Хевел). Объем инвестиций в проект со стороны компании составил порядка 2,4 млрд. рублей.

«Безусловно, внедрение экологических технологий – это прогресс. Правительство поддерживает инициативы инвесторов в реализации проектов по снижению выбросов в атмосферу. Компания уже выразила желание расширить географию объектов и построить еще несколько солнечных электростанций на территории Омской области. Будем прорабатывать этот вопрос», — отметил Дмитрий Ушаков. Его комментарии приводит пресс-служба правительства Омской области.

Нововаршавская СЭС — это уже вторая электростанция в регионе. Первая была запущена «Газпромнефтью» и расположена на территории площадью 80 Га. Губернатор Александр Бурков встретился в 2019 году с руководством компании «Газпромнефть». Тогда впервые запустили электростанцию на солнечных модулях.

Теперь в районе появится электростанция мощностью 30 МВт. Станция станет одной из крупнейших в Сибири. Объемы инвестиций в проект со стороны компании составили порядка 2,4 млрд. После запуска станции появятся 20 рабочих мест, что положительно скажется на жителей Омска и на области в целом.

Сегодня на СЭС активно ведутся строительные работы, которые будут завершены в сентябре, а запущен до конца 2020 года.

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