17:15
В Новосибирской области медработников начинают тестировать на антитела к коронавирусу
16:30
2200 обращений на господдерджку по линии кредитных отсрочек для предпринимателей одобрено в Новосибирской области
15:03
Правительство НСО поддержит рублём похоронные агентства, СТО и салоны красоты
14:09
Главы сибирских городов обратятся за помощью к федеральным властям из-за угрозы внешнего управления
13:57
Новосибирский региональный офис ВТБ подвел текущие итоги программ поддержки заемщиков
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Учёные НГУ проанализировали отношение новосибирцев к пандемии коронавируса
11:54
Мэр Новосибирска пообещал завершить строительство коллектора на реке Ельцовке-1 в июле
11:26
Ещё 108 инфицированных коронавирусом выявлено в Новосибирской области
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Правоохранители арестовали виновного в разливе нефтепродуктов в Норильске
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Coca-Cola будут разливать в Новосибирске в алюминиевые банки
19:10
Новосибирская сеть PRIMETIME COFFEE рассчитывает за 7-10 лет открыть порядка 2500 торговых точек
16:45
По поручению Андрея Травникова за счет бюджета Новосибирской области начался второй этап строительства гимназии №3 в Академгородке
Основательница новосибирской сети пекарен «Дело в хлебе»
Управляющий новосибирским коворкингом «Простор»
Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
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