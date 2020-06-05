Выздоровели и выписаны около 40% заразившихся коронавирусом в Новосибирской области. За прошедшие сутки в регионе выписаны 44 пациента с отрицательными результатами контрольных тестов — министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал 5 июня на брифинге о текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах.

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России мы раз в неделю проводим ПЦР-тестирование медицинских работников, которые работают с коронавирусом. Сейчас параллельно начинаем тестирование на иммуноглобулин G – при появлении признаков иммуноглобулина G мы перестаем тестировать на ПЦР. Для этого потребуется время, но некоторые учреждения уже начали данную работу», – подчеркнул министр.

Новосибирский центр крови начал тестировать доноров на иммунитет к коронавирусу в конце мая.

Напомним, в регионе за сутки 44 пациента были выписаны по выздоровлению, скончались женщина 71 года и мужчина 64 лет.

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