«МегаФон» добавил в свою экосистему сервис подкастов

«МегаФон» продолжает расширять экосистему цифровых сервисов и запускает платформу «МегаФон Подкасты». В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик. При использовании нескольких устройств коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняется в учетной записи абонента.

«Сегодня подкасты в России переживают свое второе рождение. Если 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, то сейчас рынок подкастов формируют СМИ, профессиональные авторы, которые создают качественный контент» – прокомментировал генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев. По его словам, «МегаФон Подкасты» сможет органично дополнить уже существующую линейку мультимедийных услуг компании – «МегаФон ТВ», «МегаФон Пресса» и «МегаФон Образование».

В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC – всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно.

Пользователи приложения могут оформить премиальный доступ к расширенной части сервиса. Наряду с базовыми предложениями он позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Подписка стоит 5 рублей в день и оплачивается непосредственно с мобильного счета абонента.

По данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России уже превысила 5 млн человек, в 2020 году она вырастет в два раза и достигнет 10,5 млн пользователей.

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