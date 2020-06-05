Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого комплекса на Красном проспекте в Новосибирске. Объект не имеет аналогов по величине площади, которую он займет в центральной локации города. Застройщиком выступает ГК «Расцветай», размер кредитной линии составит 9 млрд 056 млн рублей.

Проект реализуется недалеко от центра Новосибирска, в 2-х минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» на пл. Калинина, крупнейшей транспортной развязке города. ЖК включает строительство объектов на 2 тыс. 384 квартиры. Дома будут сдаваться в 9 очередей: срок сдачи первой – начало 2023 года, последней – первый квартал 2026 года.

«Сделка по ЖК на Красном проспекте ознаменует собой важную веху в сотрудничестве Банка ДОМ.РФ и ГК «Расцветай»: проект является одним из крупнейших, что реализуются в городе. Уверены, что финансирование от Банка ДОМ.РФ станет залогом его успешной реализации», – рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 1 июня более 25% жилья (714 тыс. кв. м) в Новосибирской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 831 тыс. кв. м жилья.

«Банк ДОМ.РФ финансирует уже не первый проект нашей компании. Между ним и ГК «Расцветай» установились крепкие деловые отношения, основанные на взаимовыгодном партнерстве. Проект на Красном проспекте, главной улице Новосибирска, станет отличным дополнением сформировавшегося за последние годы архитектурного облика центрального района города, а будущим жильцам подарит удобство комфортной жизни вблизи развитой инфраструктуры и крупных рекреационных зон», – отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

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