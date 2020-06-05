Новосибирская «Единая Россия» назвала приоритетами заботу и уважение

Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» впервые в стране провело масштабный онлайн-форум, в ходе которого были подведены итоги праймериз и дан старт избирательной кампании. Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил приоритеты, с которым партия пойдет на выборы.

В форуме «Единая Россия – партия заботы и уважения» приняли участие 44 местных отделения партии и 490 первичных отделения в поселениях региона. Несколько тысяч партийцев и участников праймериз присоединились к форуму со своих домашних компьютеров и мобильных устройств.

«Это новый опыт для всех нас, по большому счету, и новый партийный опыт для всей страны. Новосибирская область всегда являлась лидером, шла вперед, задавала новые стандарты, применяла новые технологии и экспериментировала. И в этот раз мы тоже экспериментировали. Считаю, что эксперимент удался», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава области подчеркнул, что рост благосостояния наших земляков, качества их жизни – один из главных приоритетов работы партии в регионе. Время требует от политиков новых подходов — чуткости к людям, заботы и уважения, внимания к их проблемам, эффективности в их решении, и предварительное голосование стало площадкой для отбора политиков именно такого стандарта.

«Предварительное голосование показало, что там, где есть команда, где прислушиваются к мнениям людей на территории, мы показали замечательные результаты, — сказал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Как член рабочей группы по поправкам в Конституцию, хочу всем напомнить, что нас ждет еще одно голосование и хочу призвать всех принять в нем участие. У нас впереди огромная выборная кампания. Я считаю, что с такой командой, которая сегодня принимает участие в этом форуме, мы просто обязаны победить».

Говоря о задачах, которые стоят перед региональным отделение партии во время предстоящией избирательной кампании, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин напомнил участникам форума о выборах губернатора два года назад.

«В 2018 году эта инициатива была известна как «команда доверия», — подчеркнул Александр Карелин. – И те, кто сплотился тогда вокруг нашего кандидата Андрея Александровича Травникова, составили костяк движения, его инициативную группу. Задача сегодня состоит в одном – привлечь тех, кто еще не находится в ареале партии «Единая Россия», пригласить их к сотрудничеству. Взять те проекты, которые может не вошли в приоритеты партии, но интересны для людей. Мы пригласим к объединению и воплощению задач, которые поставлены в указах Президента, национальных проектах».

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов рассказал о работе волонтёрского центра партии, развёрнутого на базе региональной общественной приёмной с первых дней пандемии коронавирусной инфекции.

«В сегодняшней ситуации эпидемии коронавируса одно из самых позитивных впечатлений – это ребята из волонтерского движения, — отметил Анатолий Юданов. – Мы сегодня понимаем с кем идем на выборы. Я считаю, что во многом благодаря им мне удалось победить в праймериз. Сегодня Андрей Травников очень правильно сказал – это только старт. Мне очень понравилось, что наша партия – это партия заботы и уважения. И я бы еще прибавил, что это партия практической работы. Меньше разговоров и больше дела».

Подводя итоги онлайн-форума «Единая Россия – партия заботы и уважения», Андрей Травников обозначил приоритеты, которым должны следовать сторонники «Единой России» во время работы. Ключевой из них – объединение всех здоровых, конструктивных сил, стремящихся бороться за интересы Новосибирской области.

«Мы обсудили тройку лидеров общепартийного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное собрание. Президиум регионального политсовета предложил мне возглавить эту тройку. Я пригласил в этот состав нашего знаменитого земляка Александра Карелина и председателя Заксобрания Андрея Шимкива. Мы этой тройкой закрепляем три принципа, с которыми мы идем на выборы, сможем добиться хорошего результата и продолжить совместную деятельность по развитию нашего региона», — подчеркнул губернатор.

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