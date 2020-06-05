Главы сибирских городов обратятся за помощью к федеральным властям из-за угрозы внешнего управления

Руководители крупных городов Сибири, включая Новосибирск, и Дальнего Востока обратятся в правительство РФ с просьбой поддержки местных бюджетов, пострадавших от коронавирусных ограничений.

Решение просить федеральные власти о поддержке было принято на прошедшем в режиме конференц-связи заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Как сообщили в пресс-службе новосибирской мэрии, поводом для обращения стали значительные суммы, выпадающие из-за коронавируса из бюджетов крупных областных центров. По информации главы Новосибирска Анатолия Локтя, в городе полностью или частично не работают несколько сотен предприятий. По предварительным расчетам, в 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд рублей. Напомним, расходы городского бюджета составят в 2020 году 51,40 млрд рублей, доходы — 50,15 млрд рублей. Дефицит бюджета планируется на уровне 1,2 млрд рублей.

Кроме Новосибирска, обращение поддержали главы Красноярска, Томска, Якутска, Омска и других городов-участников АСДГ. По информации пресс-службы администрации Томска, в бюджетах этих городов выпадающие из-за пандемии доходы составят от 400 млн до 2,5 млрд рублей. Помимо поддержки муниципальных бюджетов из федеральной казны, участники совещания также предложили расширить перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей и, в частности, внести в него общественный транспорт. Кроме того, члены АСДГ предлагают предоставить муниципальным бюджетам бюджетные кредиты с отсрочкой по уплате процентов и ввести двухлетний мораторий на применение оценки муниципалитетов в зависимости от уровня долговых обязательств, чтобы избежать введения в городах внешнего управления.

Принятое на заседании обращение будет направлено в правительство РФ и губернаторам регионов.

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