По данным банка, общая сумма поддержки клиентов, как физлиц, так и юрлиц, составила в Новосибирской области почти 11 млрд рублей. ВТБ одобрил кредитные каникулы физическим лицам на общую сумму 3,9 млрд рублей, предприятиям малого и среднего бизнеса было выдано более 7 млрд рублей льготных кредитов.

«Пандемия коронавируса, объявленная в середине марта, оказала существенное влияние на региональную экономику, — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — Это потребовало от нас оперативной реализации дополнительных мер поддержки наших клиентов, как по собственным программам банка, так и в рамках принятых государством. В числе приоритетных задач сегодня – помочь нашим клиентам сохранить свой бизнес, найти решения для любых вопросов, в том числе, используя индивидуальный подход, если ситуация этого требует».

В настоящее время, по данным ВТБ, в Новосибирской области ими было одобрено более 5,1 тыс. заявок, из которых свыше 4 тыс. на сумму 2,6 млрд рублей – по кредитам наличными, около 800 шт. (на 1,2 млрд рублей) – по ипотеке, более 40 шт. (на 22 млн рублей) – по автокредитам. Около четверти заявок было согласовано не в рамках федеральных программ, а по собственным программам лояльности ВТБ.

По словам начальника управления кредитования физических лиц банка «Левобережный» Олега Бельского, собственные каникулярные программы банков сегодня рассчитываются в основном на те группы заемщиков, которые по тем или иным причинам не попадают под действие ФЗ-106. В отличие от федеральных требований, установленных Банком России, здесь, как правило, нет лимитов на максимальную сумму и минимального уровня снижения доходов – основное число отказов в апреле и мае банки делали именно по этим причинам. Главное требование в «своих» программах — хорошая платежная дисциплина до начала коронакризиса.

Что касается льготного кредитования, новосибирский региональный офис ВТБ за два месяца реструктурировал 75 кредитов региональным компаниям на общую сумму 6,8 млрд рублей — в этот список также вошли и те, кто воспользовался собственными программами лояльности банка. Также по программе льготного кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам ВТБ заключил с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 83 соглашения на 237,2 млн рублей. Льготное финансирование получили компании по организации питания, грузоперевозок, занятий спортом, сферы торговли и гостиничного бизнеса.

Что касается по новой госпрограммы сохранения занятости под 2% годовых, которая заработала с 1 июня, к настоящему времени ВТБ в Новосибирской области уже одобрил по ней 9 заявок на общую сумму 340,3 млн рублей. В работе находятся еще 89 заявок на сумму более 326,3 млн рублей.

Всего на федеральном уровне ВТБ выделил 356 млрд рублей в рамках программ поддержки предпринимательства

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.